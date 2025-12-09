3年倒91個傳統市場！9100個家庭生計斷炊 菜販揭背後3大主因

記者柯美儀／台北報導

面對連鎖超市與量販店夾擊，全台傳統市場正快速凋零。專業菜販廖炯程指出，近3年全台已有91座公有市場倒閉，背後等同於逾9000個攤商家庭生計被迫中斷。他直言，市場的核心是攤商，一旦客人減少、攤位撤出，就會形成「滾雪球式」的冷清與萎縮，最後只能走向關門大吉，而傳統市場的消失，不只是買菜地點不見，更代表長輩重要的社交「第三場所」正悄然崩解。

「傳統市場是不是越來越勢微了？」廖炯程表示，隨著連鎖超市、大賣場興起，傳統市場漸趨式微，去年有媒體報導指出，近3年全台公有市場倒閉了91個，佔全國公有市場總數的15％。單看「91」這個數字可能很無感，但換算下來其實相當可觀，「一個市場平均算100攤好了，這代表有9100個攤販失去了營業場所，背後就是9100個家庭的生計斷炊了！」

公有市場為什麼會倒閉？

廖炯程指出，其實市場倒閉比想像中容易，市場的核心「攤商」，一個市場就像一個蟻巢，如果沒有了工蟻（攤商），這個巢就只是個空殼，沒有提供服務的價值。而攤商賴以維生的就是客人，沒了客人，攤商自然得另謀出路，這是一個很可怕的滾雪球效應，只要開始有攤商離開，市場開始變得冷清、東西變得不齊全，客人就更不想來，最後就是走向關門大吉。

91個市場倒閉3大主因

廖炯程表示，客人會減少，不只是被超市搶走這麼簡單，背後有3大原因，包括「鄉村人口流失型」，年輕人外移；「都會土地開發型」，都市要發展、要蓋樓，市場被迫讓路；「行政管理失能型」，拆遷安置出問題、外圍非法攤商擠壓內部合法攤商生存空間等情況。

廖炯程以自己所在的新莊公有市場為例，他觀察到消費者萎縮有5大原因，包括家庭主婦逐漸消失，目前市場的消費主力剩下退休族群；消費習慣與時間改變，早市的時間完美錯過上班族的作息，自然跟傳統市場無緣；居住結構改變，很多套房根本不配廚房，隔間越多，會煮飯的人就越少，外送平台跟熟食反而成了新寵；法規跟不上時代，市場法規其中一條「承租攤位不得分租、轉租」的規定，卡死了早市延伸經營到黃昏市場的可能性，沒辦法服務下班客群；市場環境老舊，很多老市場排水、排熱、管線等問題，影響消費者前來意願。

傳統市場倒閉 失去的不只是買菜地

「傳統市場倒閉，跟你我有絕對的關係」，廖炯程指出，傳統市場倒閉，我們失去的不只是買菜的地方，而是失去了重要的「第三場所」，除了家和上班地，傳統市場是你爸媽、阿公阿嬤最重要的社交集會地。市場提供的，不只是商品，更多的是情緒價值，「在這裡，老闆一句熱情的招呼，那種被記得的心理安全感，是冷冰冰的貨架給不了的。」

