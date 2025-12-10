3年倒91個！傳統市場過氣了？菜販揭「8大主因」嘆：人潮剩十分之一

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

新莊公有市場菜販廖炯程8日在臉書分享自身觀察，表示近期常被問到「傳統市場是不是越來越式微？」他引用公視過去的報導指出，近3年全台已有91個公有市場關閉，占比達15%。若以每個市場約100攤估算，等於有9,100個家庭受到衝擊。

廖炯程指出現在很多人都喜歡到超商、連鎖超市和大賣場等等，冷氣強、規模大，和自己幼時比，顧客剩不到十分之一。廖炯程也分析傳統市場倒閉的 8 大原因；首先，從社會變遷來說，鄉村人口老化是首要原因；第二，都市發展，市場被迫讓道；第三，行政管理師能，例如前鎮市場的拆遷安置問題、高雄旗津的契約公證疏失、桃園非法攤商壓迫合法攤商等等問題。

其他問題還有租屋族多，分租使煮飯的人減少；職業婦女增加，消費主力成為退休族群；市場環境老舊，消費者偏好去更大、更乾淨和舒服的超商；錯過上班族作息，過時的法規又讓早市不能延伸到黃昏市場等等。

文章下方，不少網友紛紛留言：「還是比較喜歡傳統市場，尤其逛市場時看到超便宜菜價，不買對不起自己時，那種內心愉悅感比百貨公司週年慶還要快樂」、「傳統市場賣的是人情味，超市賣的是便利性，端看個人所需，我喜歡逛傳統市場」、「傳統市場真的無法被大型超市取代！品項的豐富度與新鮮度差太多了！」

也有網友分享，不喜歡逛傳統市場的原因，包含價格不透明、無法接受衛生環境、與上班族時間相撞、停車問題。對此，廖炯程也回應，這些問題依然存在。

