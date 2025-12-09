3年內倒掉91個 傳統市場沒人逛了 菜販列敗筆

攤商熱情地叫賣、和熟悉的老闆話家常，是傳統市場最常見的風景，但菜販廖炯程表示，3年內有91個公有市場陸續關閉，核心原因包括鄉村人口外移、都市土地開發及行政管理失能，即使是還「活著」的市場，也難逃人潮減少的威脅，他以新莊公有市場為例，消費主力改變、消費習慣與時間改變、居住結構改變、法規跟不上現代市場、環境老舊都是來客量銳減的原因。

新莊公有市場的菜販廖炯程在臉書粉專表示，隨著超商、連鎖超市、大賣場興起，傳統市場漸趨式微，2024年曾有媒體報導指出，全台近3年內有91個公有市場倒閉，佔全國公有市場總數的15%。廖炯程說，以一個市場平均100攤計算，這相當於9100個攤販失去營業場所，也代表9100個家庭的生計斷炊。

傳統市場倒閉 不只超市搶走這麼簡單

廖炯程指出，市場的核心是攤商，而攤商賴以維生的就是客人，沒了客人，攤商就得另謀出路，一旦有攤商開始離開，市場就會變得冷清、東西不齊全，導致客人更不想來，最後就是走向關門，「這是一種很可怕的滾雪球效應」。

廖炯程表示，客人會減少，不只是被超市搶走這麼簡單，這91個公有市場會倒閉，深度來看有3原因，包括鄉村人口流失，年輕人外移；都市為了發展、蓋大樓，市場被迫讓路；拆遷安置出問題、外圍非法攤商擠壓內部合法攤商生存空間等行政管理失能情況。

「還活著」的傳統市場 也不好過

廖炯程感嘆，即便是還「活著」的市場，客人也在不斷減少，以他在新莊公有市場的觀察，發現有5大原因，包括家庭主婦逐漸消失，消費主力剩下退休族群；消費習慣與時間改變，早市的時間完美錯過上班族的作息；居住結構改變，很多套房不配廚房，會煮飯的人變少，外送平台成新寵；法規跟不上時代，「承租攤位不得分租、轉租」的規定，卡死早市延伸經營到黃昏市場的可能性；市場環境老舊，老市場有排水、排熱、管線等問題，消費者會改選更舒適的購物環境。

傳統市場倒閉 失去的不只是買菜地

廖炯程認為，傳統市場倒閉，失去的不只是買菜的地方，還有長輩社交的集會地，老闆熱情的招呼、「被記得」的安全感，這些都是冷冰冰的貨架給不了的，每天見面的攤商，有時甚至還比子女還更了解家中長輩的身心狀況。

