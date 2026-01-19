3年內改善體質！玉山金併三商壽啟動多引擎

▲玉山金控推動併購三商美邦人壽，不僅是規模擴張的併購案，更是經營結構重要升級，玉山金將由「銀行單核心」走向「多引擎平台」，也訂下目標3年內改善三商壽體質。（圖／資料照，記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 玉山金控推動併購三商美邦人壽，雙方將於1月23日同步召開股東臨時會討論換股合併案。對玉山金來說，這不僅是規模擴張的併購案，更是經營結構重要升級，尤其壽險業所具備的「長天期負債特性」，被視為金控集團關鍵長程動力來源，合併後有助提升整體資產負債管理（ALM）效率，強化跨產品、跨週期的資源配置能力，潛在客戶數達千萬人，與政府推動「亞洲資產管理中心」政策方向形成互補，玉山金也將由「銀行單核心」走向「多引擎平台」，強化台灣金融業的地位與競爭力，朝向「亞洲、世界的玉山」目標邁進。

壽險新制上路、體質改善 玉山金併購加速競爭力布局

壽險公司透過穩定的保費收入與保單準備金，形成天期較長且相對穩定的資金來源，使金控能夠配置更多長天期資產，降低期限錯配風險。對以「銀行為核心」的金控體系而言，這類負債結構可有效補足銀行負債天期偏短的限制，進一步支撐獲利結構由「銀行單核心」邁向「多引擎平台」，提升整體經營的穩定度與韌性。

廣告 廣告

由於主管機關正推動壽險業與國際接軌的重要改革，包括IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS）的導入，並搭配過渡期安排，協助產業平順轉軌，降低短期衝擊。市場普遍認為，相關制度改革有助提升資本標準與財務資訊揭露透明度。至於壽險業長期關注的匯率避險成本問題，則仍取決於匯率環境、利差結構、避險工具供需與配套機制的逐步完善。玉山金也將此階段視為產業重整與轉型的重要窗口，認為在新制度架構逐步成形之際推動併購，有機會建立更具競爭力的經營模式。

千萬潛在客戶、通路互補 銀保協同效應可期

在營運綜效上，順利合併後，在客戶基礎與通路能力也將同步擴張。玉山約有800萬個人顧客，三商壽約250萬顧客、保單約400多萬張，併購完成後，潛在顧客將近1000萬人。玉山金表示，對金控而言，重點不僅是「多賣幾張保單」，而是「整體顧客導向」的平台化經營，讓客戶在不同人生階段的金融保障，能在同一平台被滿足，進而提高黏著度與終身價值。

不僅如此，玉山140個分行據點，三商壽257個通訊處，並擁有約8600位保險營業員，提供完整服務網絡，有利形成「銀保協同效應」。玉山金亦指出，台灣保險市場中保單銷售有相當比例透過銀行通路完成；在產品策略、客群分層、流程整合與激勵制度到位的前提下，整合後的銷售動能具提升空間。

3年體質改善、財務穩固 玉山金嚴守ARM原則

玉山金也設定明確目標，3年內要讓三商壽體質更健康、營運更具活力，並聚焦保單設計、銷售、核保與理賠等營運管理、投資管理與資產負債管理（ALM）及資本管理等3大核心方向，從「併表後規模」提升到「經營體質」與「獲利品質」。

在財務實力方面，玉山金2025年自結稅後純益達342.9億元，年增31.5%，創下歷年新高，EPS為2.12 元，並創下歷年新高，成為併購後增資與資本需求最穩固的財務後盾。

針對投資人關心的風險控管，玉山金強調，會秉持 「ARM」原則審視此併購案，強調治理品質與股東權益。其中，Affordable（負擔得起），確保在支應壽險增資需求下，仍能維持穩定的現金股利發放能力；Reasonable（合理）聚焦換股比率與非價格條件須具市場可接受性；Manageable（可管理）則強調金控須具備有效融合標的、推進治理與經營改善的能力。

壽險補齊、平台化經營 推進國際金融戰略

玉山金在2025年7月併入保德信投信、更名玉山投信後，獲利成長逾20%，也凸顯其在品牌、資源與營運整合上具備可複製經驗，合併三商壽後，更可與政府推動「亞洲資產管理中心」政策方向形成互補，透過資源整合、產品平台化與客群經營深化，擴大金融服務深度與廣度。從規模擴張走向平台化經營，玉山金正透過補齊壽險版圖，強化台灣金融業的地位與競爭力，開啟「從台灣走向國際」的全方位金融布局。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

三商美邦人壽去年每股賺0.2元 1／23股臨會討論併入玉山金案

玉山金併三商壽！董座曝增資規畫 估合併後一年RBC可達250%

玉山金今年獲利破300億沒問題 董座：現金股利將高於去年1.2元