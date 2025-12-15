3年內要做到！農業部：參考日本經驗 拚廚餘轉型飼料化

針對廚餘飼料化進程，農業部長陳駿季回應，目前已成立專案團隊，期盼透過公私協力、參照日本經驗等方式加速轉型，預計3年內能夠達成飼料化目標。（鄧博仁攝）

非洲豬瘟爆發後農業部公告全面禁止廚餘餵豬，各界也積極思考如何將廚餘資源化處理，其中外界建議可參照日本的「環保飼料（EcoFeed）」模式，將事業廚餘轉換為符合經濟效益的飼料，民進黨立委邱志偉指出，政府至今仍為系統性地解決廚餘本身的風險，應參照日本的成功經驗，重建廚餘再利用與去化的整體架構，農業部長陳駿季回應，目前已成立專案團隊，期盼透過公私協力、參照日本經驗等方式加速轉型，預計3年內能夠達成飼料化目標。

邱志偉表示，目前台灣對於入境旅客行李中採取高度管制，而日本入境旅客數量約為台灣的數倍，卻未進行大規模行李檢疫，關鍵差異在於廚餘去化的制度設計，日本廚餘並不會直接流入養豬體系，而是經過嚴格的飼料化與封閉式處理後再利用，大幅降低病原風險，因此不需在邊境投入大量人力查緝，因此台灣也應參照日本的成功經驗。

民進黨立委陳亭妃提到，廚餘不只要思考去化，也應設法源頭減量，而推廣使用「家戶及社區型廚餘乾燥機」正是解決方案之一，此方式能有效降低家戶端廚餘含水量與病原風險，減輕後端去化負荷，然而就現況而言，全國僅2縣市有補助購置設備，分別為雲林縣5000元、屏東縣6000元，呼籲環境部研擬透過中央補助方式，協助民眾、社區購買廚餘乾燥機。

陳駿季回應，農業部將參考日本Eco Feed經驗，使用來源穩定及單純的料源類別，積極開發適合國內使用之廚餘飼料化產品，也將同步協助現行之共同蒸煮場所朝「堆肥化、能源化及飼料化」轉型發展，目前來說，已有成立專案小組，期盼能透過公私協力、參照日本經驗的方式，加速國內發展速度，預計能夠在3年內達成廚餘飼料化目標。

環境部次長沈志修補充，家戶廚餘乾燥機的補助仍需要內部討論，不過即便未進行補貼，民眾透過乾燥機將廚餘8成水分去除，後續的處理費用自然也會下降，達成相輔相成的經濟效益。

