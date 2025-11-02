3年前仲介賣淫遭判刑 新北男又助應召集團租屋變「累犯」下場曝光

邱男3年前協助仲介賣淫遭判刑2月，去年又被查獲替應召集團租屋並供其從事性交易，被檢方起訴並依累犯請求加重其刑。資料照片

新北市邱姓男子涉嫌與應召集團成員配合，假冒陳姓男子身分於新北市板橋富山街、國光路等地租屋，供泰國女子賣淫，每次性交易從2100元到4000元不等，警方於網路發現賣淫訊息後，前往查緝並循線查獲邱男，而他在2022年就曾幫助應召集團仲介女子賣淫，遭判刑2月，此次又被查獲，除被依妨害風化、偽造文書等罪嫌起訴外，檢方並以「累犯」向法院請求加重其刑。

起訴書指出，邱男與真實姓名、年籍不詳，LINE暱稱為「ANNA」、「陳阿堂」、「KAI」、「二哥」、「瑋」等人，於去年1、2月間共組應召集團，由邱男出面並冒用陳姓男子身分，於板橋富山街以每月9000元承租房屋，藉此供泰國及女子賣淫盈利，每次性交易50分鐘2800元，事後賣淫女子收取1100元，剩餘1700元交回應召集團，以此方式拆賬。

警方去年2月網路巡邏，於捷克論壇發現疑似賣淫的色情廣告，喬裝男客前往查緝，當場查獲賣淫女子於套房內從事性交易；該據點遭查緝後，邱男又於去年8月至今年8月，自行出面於板橋國光路以每月1萬1000元向房東承租房屋，供另名泰國及女子賣淫盈利，每次性交易收費從30分鐘2100元到90分鐘4000元不等。

去年10月，警方再次於捷克論壇發現性交易廣告，再次喬裝男客前往查緝，除當場查獲賣淫女子外，亦從房東租客資料查出邱男身分，將他約談到案，而他起初否認犯行，辯稱自己在外有借貸，匯出款項以為是本金及利息，不知是房租，隨後於偵查階段坦承因個人債務，因此聽從應召集團成員指示，承租2處房屋供其從事性交易。

檢警查出，邱男過去即曾協助其他應召集團仲介成年女子賣淫，2022年遭法院判處有期徒刑2月，並於2023年易科罰金執行完畢，此次再被查獲，檢方除了依《刑法》意圖使女子與他人為性行為而媒介容留及營利、行使偽造私文書等罪嫌起訴外，因其於有期徒刑執行完畢5年內再犯，屬《刑法》定義之累犯，而此案罪質、目的及法益侵害結果高度相識，檢方任期法律遵循意識及對刑罰感應力薄弱，向請求法院加重其刑。



