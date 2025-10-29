3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐

王子3年前帶著「綠帽」出席耶誕趴，同框范姜彥豐與粿粿。（翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐今（29日）突發影片自曝與粿粿婚姻因王子（邱勝翊）介入，是導致兩人離婚的導火線，新聞曝光後，王子於3年前，也就是范姜與粿粿結婚第1年的耶誕節，好友群聚王子準備的竟是一頂「綠帽」，照片還被網友翻出，開酸王子給范姜彥豐戴的綠帽，早在3年前就準備好了。

網友挖出的照片是粿粿於2022年12月26日分享到IG的照片，當時粿粿發文：「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯⸜(⌯'֊'⌯ )⸝♡ 話說今年都與懲罰擦肩而過，好險。不然會太漂亮吧哈哈哈，還好都交給顏值擔當。」

而當天耶誕趴除了范姜彥豐、粿粿與王子出席外，還有胡釋安、吳心緹與房思瑜等人，照片中每個人手上都拿著自備禮物，而王子站在范姜彥豐正後方，手上拿著一頂綠帽，位置剛好就在范姜彥豐頭上，如今范姜彥豐與粿粿離婚，范姜彥豐還拍影片自嘲「被戴綠帽」，讓網友忍不住開酸王子「綠帽早就準備好！」

