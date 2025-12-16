3年前就該結案！軍備局自研T112重型狙擊槍 今年仍現「重大故障」釀籌獲延宕

國防部軍備局近年研發T108輕型狙擊槍以及T112重型狙擊槍，不過卻延宕已久，根據立法院預算中心報告揭露，軍備局205廠雖於2025年6月30日完成重型狙擊槍第二批79挺之製繳並函請陸軍驗收，惟陸軍於同年7月23至25日實施射擊精度驗證時，仍發生滑機及無法擊發等故障情形而判定不合格，案經第205廠再檢整後，始於10月3日驗收合格。

國軍自研自製之輕、重型狙擊槍案原皆規劃於111年底結案，卻依然延宕至今。根據立法院預算中心「國軍生產及服務作業基金、國防醫學大學軍事教育基金115年度預算評估報告」指出，重型狙擊槍雖已於114年度完成產製並驗收合格，惟距軍種原規劃111年度籌獲之期程已延宕多年。

預算中心指出，國軍「輕重型狙擊槍」整體規劃書係由陸軍司令部統籌建案，委由軍備局生產製造中心第205廠研製，需求軍種包括陸軍、海軍、空軍司令部及憲兵指揮部等單位，辦理期程為108至111年度，計畫總經費9億7636萬1千元，籌購品項包括手栓式輕形狙擊槍165挺、半自動輕形狙擊槍1087挺、重型狙擊槍89挺。

預算中心提到，揆本案手栓式輕型狙擊槍雖已於2022年5月解繳，惟半自動輕型狙擊槍解繳期程則延至112年度；重型狙擊槍於研製過程中，因多次作戰測評未通過而一再延後解繳期程，第205廠雖於2025年6月30日完成第二批79挺之製繳並函請陸軍驗收，惟陸軍於同年7月23至25日實施射擊精度驗證時，仍發生滑機及無法擊發等故障情形而判定不合格，案經第205廠再檢整後，始於10月3日驗收合格，惟此距軍種原規劃111年度籌獲的期程已延宕多年。

