3年前性騷爭議遭抵制？南美館今宣布「陳昇個展」取消展出

陳昇原訂2月7日起在台南市美術館（南美館）舉辦個展「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，未料開展前夕卻接連生變。先是在開幕前2天突宣布延期，未料，南美館今（9日）再發布正式聲明，證實全面取消展覽與相關活動，消息一出引發網友熱議。

南美館今透過官方臉書發出聲明，表示原先因館內展覽審查程序尚未完成，才忍痛宣布順延辦理，不過後續經雙方溝通後，陳昇團隊主動提出取消合作意向，館方尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，最終決定取消本次展覽。這也意味著春節期間原定規劃的一系列講座與活動，將全數喊卡。

3年前爆出性騷負面消息

事實上，陳昇曾在2023年7月捲入性騷風波，同年11月出席專輯記者會時公開致歉，以英文表示「I’m really sorry about this.」，並自嘲是「蠢叔叔」講了「一堆蠢話」，希望外界給予反省空間；不過相關風波至今仍留在部分民眾心中，也讓此次與公立美術館合作辦展一事，從曝光初期就掀起討論。

展覽取消的消息曝光後，網路聲量兩極，有歌迷直呼可惜、期待落空，也有人質疑館方選擇與爭議人物合作的適切性，留言「除了陳昇沒有其他人選嗎」、「公共場館辦展應該更審慎」。如今展覽確定告吹，再度掀起一波討論。

