3年前爆罹大腸癌 73歲女星治癌邊拍戲傳已癌逝 醫揭存活關鍵在這

日本70年代知名電影《卡車野郎》的第一代女主角、資深女星中島裕（中島ゆたか），11/27深夜因大腸癌病逝於神奈川縣家中，享壽73歲。她曾在三年前拍片期間確診大腸癌，手術後一邊抗癌一邊持續工作。

今年7月她還出席了電影《卡車野郎》上映50周年紀念活動，並現場演唱主題曲，沒想到這竟是她最後一次公開現身，消息一出讓許多影迷相當不捨。

存活關鍵在分期 晚期治療亦有希望

針對中島裕抗癌三年離世的情況，嘉義大林慈濟醫院內科部副部長、腸胃肝膽科醫師曾志偉表示，大腸癌的存活率與確診時的分期息息相關。

若一開始確診時已是第四期且有轉移，存活三年在臨床上算是還可以的表現。目前大腸癌的治療手段相當進步，即使是第二、三期，透過化療與標靶藥物的一線、二線治療，反應通常都不錯。

曾志偉醫師強調，大腸癌與其他癌症不同，雖然發生率曾連續十幾年位居台灣癌症首位，但死亡率卻一直維持在第三名左右，這意味著大腸癌若能妥善治療，預後並不算特別差。

大腸癌篩檢效益高 早期切除可阻斷癌變

「對我們來說，更重要的是早期篩檢與診斷。」曾志偉醫師指出，大腸癌具有一個非常大的優勢，就是在篩檢過程中若發現瘜肉或早期病變，可以直接透過內視鏡切除，阻斷其演變成嚴重癌症的機會。這點與肝癌或肺癌發現小結節卻無法輕易動刀的情況截然不同。

台灣推動糞便潛血篩檢已超過15年，成效顯著。曾志偉醫師表示，隨著篩檢普及，雖然大腸癌發生率高，但死亡率已開始趨緩，預計未來五到十年會慢慢下降。

他特別提到，新冠疫情期間因民眾減少篩檢，導致疫情後發現的病例多為晚期，這也更加凸顯了定期篩檢的重要性。

糞便潛血檢查準確度高 籲民眾定期受檢

對於民眾擔心糞便潛血檢查的準確度，曾志偉醫師解釋，台灣採用的是成本較高、準確度較好的「免疫法」。臨床經驗顯示，糞便潛血陽性的患者中，約有六成透過大腸鏡檢查會發現瘜肉，甚至有3%到5%可能已是大腸癌。雖然約三成可能是偽陽性沒事，但這樣的篩檢工具已能有效找出大部分的問題。

目前國健署提供50至74歲民眾每兩年一次免費糞便潛血檢查，且近年篩檢年齡有放寬趨勢。曾志偉醫師呼籲民眾應把握機會定期受檢，透過簡單的篩檢就能早期發現、早期切除瘜肉，有效預防大腸癌的發生。

◎ 圖片來源／翻攝自shin_bungeiza推特．日網

◎ 諮詢專家／曾志偉醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章