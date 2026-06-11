3年前立遺囑、罹微笑憂鬱症！羅志祥曝心境：有些痛經歷過才知道多深

羅志祥為正處於低潮或困境的網友們打氣。翻攝羅志祥臉書

羅志祥去年透過新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》坦言罹患「微笑憂鬱症」，接受《鏡報》專訪時，更提到自己2023年時已寫好遺囑，直言「因為我不知道哪天老天爺會突然把我的開關關掉」，讓外界看見他光鮮舞台背後不為人知的脆弱。近日，他再度於社群平台發出長文，分享一路走來的心境，暖心鼓勵正處低潮的人們，真誠文字引發網友共鳴。

曾站在低谷的人最懂痛

羅志祥在文中一開頭便拋出提問：「你以為那些每天看起來正常的人，真的都過得很好嗎？」並透露近來收到許多粉絲私訊，有人長期承受壓力卻無處傾訴，有人深陷低潮無法自拔，也有人對未來感到迷惘，失去了前進方向。面對這些心聲，他決定寫下自己的感受，希望能把力量傳遞出去。

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羅志祥強調，這篇文章並不是什麼大道理，也不是所謂的心靈雞湯，而是自己親身走過風雨後的體悟。「雞湯人人都會說，但有些話，只有真正經歷過的人才懂。」短短一句話，道盡他多年來面對人生起伏的感受，也讓許多粉絲看見他最真實的一面。

羅志祥為正處於低潮或困境的網友們打氣。翻攝羅志祥臉書

從微笑憂鬱到學會接住別人

事實上，羅志祥正是這句話最真實的寫照。儘管近年仍持續推動演藝工作，不僅積極籌備世界巡迴演唱會，日前更因無端捲入「在家中猝死」離奇謠言而親自出面闢謠，看似正常運轉的生活背後，藏著外界難以察覺的心理壓力。他因確診微笑憂鬱症，長期與情緒問題共處，因此更能理解那些把痛苦藏在心裡的人。

他感性寫下：「有些路，走過了才知道有多難；有些痛，經歷過才知道有多深。」他希望藉由自身經歷告訴所有正在黑暗中努力的人，不要輕易放棄自己，因為未來終有一天，會感謝現在仍咬牙堅持的自己；他更直言，自己也曾在生命中需要被接住，因此特別懂得這份辛苦與無助。

長文引發無數粉絲網友共鳴

長文曝光後，吸引大批網友湧入留言區表達感謝，「好像說出了我心裡很多說不出口的委屈」、「謝謝你在我最難熬的時候接住了我」。更有一路支持他的粉絲感動表示「謝謝你沒有放棄自己，才能讓我們繼續陪著你走下去。」



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