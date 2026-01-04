3年地下情修成正果！女星震撼宣布結婚 情定男團成員「關鍵曝光」

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本28歲女星松井珠里奈曾是女子偶像團體「SKE48」前成員，擁有亮麗外型的她圈粉無數，沒想到近日松井珠里奈拋出震撼彈，驚喜宣布婚訊，情定對象是低調交往3年的男團成員。

綜合日媒報導，松井珠里奈即將升格為人妻，秘戀3年的對象是男團「BOYS AND MEN」成員辻本達規，在婚訊曝光之後，辻本達規也透過社群證實消息，同時透露將在本月完成結婚登記，夫妻二人也會在下週合體召開記者會，至於婚宴日期則尚未確定。

其實，松井珠里奈雖然跟辻本達規認識超過10年，不過真正牽起緣分的是3年前松井珠里奈因為身體不適停工休養，而辻本達規則陪伴在她身邊，自此兩人感情升溫，低調展開交往，如今也宣布修成正果，讓許多粉絲替他們感到開心。

松井珠里奈跟辻本達規交往3年。（圖／翻攝自辻本達規IG）

