3年後才懲戒...狼醫還能繼續看診？三大團體揭「醫界性暴力」真相

多數狼醫懲戒須等待司法定讞，程序動輒拖三年以上，期間加害者仍可能繼續執業，風險由民眾承擔。（圖片來源／freepik）

台灣近年接連爆出醫界性侵與性騷擾案件，從診間權勢壓迫到教學體系中的長期性騷擾，問題如雪球般越滾越大。

而近期最引起社會震盪的，是前台大婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵三名女性、在潛逃海外後被押返的案件。此案再次凸顯「狼醫」監督機制的嚴重缺陷，也讓許多受害者、基層醫護與民眾再度提出同一個質問：

「當危害發生時，制度在哪裡？當加害者還能執業，病人該如何自保？」

11月25日是國際終止婦女受暴日，現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會（醫改會）與台北市醫師職業工會共同召開記者會，指出台灣醫界在「申訴不敢提、資訊不透明、懲戒太落後、預警全缺位」四大面向均出現制度性漏洞，並提出四大改革訴求，呼籲政府與醫界正視問題、立即行動。

申訴不敢提：權勢壓迫與文化因素讓受害者被迫沉默

根據衛福部資料顯示，109至113年間，醫病關係中適用《性騷擾防治法》經調查「成立」的案件共67件。然而，這並不代表問題不嚴重。現代婦女基金會同期受理的醫病性騷擾諮詢達63人次，另協助11位遭狼醫性侵害的被害人。

而在醫療職場中，申訴更是冰山一角。台北市醫師職業工會的調查發現，5-7成女性醫師曾遭性騷擾，但申訴率僅4-6%，約6成案件來自「上級醫師」的權勢騷擾。

分析受害者不敢講的原因有3項，包括：

1. 申訴機制不透明，難以相信會保護受害者

2. 加害者常是醫院高層、資深醫師、學會要角

3. 醫界文化保守、強調階級與服從，普遍存在息事寧人壓力

北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，「如果制度無法讓人看見加害者受到實際懲處，那就不是保護制度，而是保護傘。」他強調醫院性平會應定期公布案件數據與處置統計，以提高透明度、增加信任度。

此外，于政民也呼籲主管機關：

1. 縣市衛生局應定期彙整、回報醫師懲戒結果

2. 將性平處理情形納入醫院評鑑

3. 全面檢視醫療人力、勞動條件，避免階層與文化造成權勢性騷擾的溫床

女性醫師遭性騷擾比例高達 5–7 成，但申訴率僅 4–6%，顯示醫療職場的權勢壓迫與申訴黑洞仍未改善。（圖片來源／台北市醫師職業工會）

112 年後揭露的性平事件僅少數案例，許多調查屬實或累犯醫師仍未被公開，資訊黑數極其龐大。（圖片來源／台北市醫師職業工會）

資訊揭露不全：查詢平台只顯示「極少部分」案例，黑數巨大

在輿論壓力下，衛福部雖新增「醫事人員性別事件資訊專區」，但目前只揭露112年性平三法修法後、經司法判決或懲戒確定的案件，共西醫9人、中醫1人、其他2人。

醫改會執行長林雅惠直言，「這只是冰山尖端的尖端。」她指出三大問題：

1. 112年以前的案件完全沒有公開

無論是已確定判決、已懲處，還是性平調查認定屬實，都被排除。

2. 部分112年後確定的案件依然未揭露

顯示行政流程混亂、標準不一致。

3. 司法判決作為唯一揭露門檻太高

在權勢不對等與創傷影響下，許多受害者未必願意提告，但性平調查已認定屬實。

林雅惠主張，只要調查認定，醫界就應啟動自律與懲戒，而非等法院判決。她強調，台灣缺乏跨院所、跨縣市的資訊整合，加害者只需「轉院、轉任或改名」，就能躲過監督，而民眾與醫護仍在不知情中承擔風險。

醫改會呼籲政府比照國外醫療查詢網站，應完整揭露：

1. 醫師身分資訊（可辨識）

2. 專業資格、執照狀態

3. 過去的紀律紀錄

4. 性平調查結果

5. 懲戒與停權紀錄

讓民眾在看診前能做出更安全的選擇。

懲戒太慢、處分過輕：3年後才懲戒，還能回診間傷害人

目前多數懲戒程序，必須等「司法判決確定」才會啟動，因此會出現：

1. 從事件發生到懲戒結果常跨越三年以上

2. 被害者等待期間仍需要面對加害者可能繼續執業

3. 一些累犯醫師僅被停業三個月

4. 曾性侵病人的醫師，判刑確定後只被廢止執業執照，但醫師證書仍保留，一年後還能再執業。

這些案例也引發社會強烈不滿，現代婦女基金會董事王如玄強調，「懲戒不能等判決確定才開始。」她提出以下改革：

1. 懲戒需「及時且持續」啟動

性平調查屬實後，應立即啟動懲戒，且要有明確時限，避免拖延多年。

2. 加入外部性平專家參與，避免「醫界互相袒護」

3. 制定明確懲戒指引

依侵害程度制定一致標準，例如：

．警告

．罰鍰

．停業

．廢止執業執照

．廢止醫師證書（最高處分）

她指出，目前《醫師法》第28條僅規範原則，缺乏具體標準，使縣市裁量落差極大，有些地方對累犯僅做最輕微處分，「根本無法對加害者造成嚇阻力」。

預警機制全缺位：台灣沒有能阻止狼醫「下一次犯案」的制度

目前台灣沒有一個「可以即時阻止加害者跨院行醫」的制度。一位醫師即使被調查中，也能調到另一家醫院、轉任不同縣市、改名掛號，甚至以「兼職」方式在多院所工作，受害者與新同事完全不知道。

三團體共同呼籲：

1. 建立跨院所、跨縣市的「狼醫預警資料庫」

2. 建立停權期間不得轉任制度

3. 要求醫院在聘任過程查核醫師是否曾有紀律或性平調查紀錄

4. 主管機關要能即時阻斷加害者流動，不讓加害者在制度漏洞中遊走

制度若不改，受害者仍會繼續沉默

醫界性暴力不是偶發事件，而是制度設計的後果。當申訴機制不可信、資訊揭露不完整、懲戒慢半拍、預警網破洞，受害者最終被迫選擇沉默，而加害者繼續留在診間。

三大團體共同強調，唯有透過更透明、更即時、更一致的制度，才能真正保護病人與醫護人員，同時讓醫療專業重獲社會信任。

(原始連結)





