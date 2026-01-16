3年最高補助10萬勞工技能不斷電 中分署115年在職訓練開跑

3年最高補助10萬勞工技能不斷電，妍君參加產投課程學新技術並應用於職場。（圖：中彰投分署提供）

因應產業節奏加快，勞工對新技術的學習需求，勞動力發展署中彰投分署今年（115）上半年重磅推出508門「產業人才投資方案」熱門在職訓練課程，提供近11,600個訓練機會，課程聚焦人工智慧、淨零碳排、綠色能源、資訊安全等近年最受歡迎的關鍵領域，協助勞工精進技能、強化職場競爭力，歡迎報名。

中彰投分署指出，面對產業快速轉型，勞工朋友單靠過去經驗已不夠用，因此滾動式持續規劃貼近產業趨勢的訓練課程。回顧114年，分署共開設1,205班次、培訓近2萬5千人次。今年上半年則精選歷年參訓率高、企業最受用的熱門課程，另從實務觀察與報名紀錄，AI與數位科技類課程最受青睞，包括「生成式AI應用實務」、「Python 程式設計」、「資料分析與自動化辦公」、「資訊安全與資安防護實務」等，不僅報名秒殺，也是科技業、製造業與服務業職場銜接率最高的常勝課程。

廣告 廣告

另也有企業指定必修的淨零與永續發展類課程，包括「碳盤查與淨零管理」和「ESG永續報告實務」，因應企業減碳壓力，就業加值效益持續看漲。而實作導向最吸睛的「智慧製造與綠能應用類」，包含「智慧機械與自動化」、「3D列印與數位製造」、「綠色能源設備應用」等，則特別受到製造業與技術人員歡迎。

37歲的妍君現任職業訓練單位的助教，教學現場感受到學員對3D列印與新機台操作指導需求快速增加，但自己僅具舊設備的操作經驗。為了不讓專業卡關，她利用下班時間參加「從設計到成品：AI創新與3D列印技術結合實作班」，從AI發想、建模到列印與後製一次學齊。結訓後，妍君能獨立完成整個流程，不只操作更熟練，也能快速找出學員卡關原因，用白話方式拆解問題，提昇教學效率與品質。

中彰投分署表示，「產業人才投資方案」提供3年最高10萬元訓練補助，大幅降低進修門檻。凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、職災保險或農保身分的在職勞工，完成課程規定時數，即可申請80%或100%訓練費補助。最新課程已陸續上架，歡迎在職勞工把握良機，有疑問可電洽04-2460-8375分機202～223諮詢。（寇世菁報導）