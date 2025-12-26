3年淬鍊新輯Ikigai 炎亞綸偷偷升級

炎亞綸年末送驚喜，3年淬鍊新輯《Ikigai》問世。

記者戴淑芳∕台北報導

2025年炎亞綸從音樂、影視創業與個人品牌全面升級CEO。他年末送驚喜，3年淬鍊療癒系專輯《Ikigai》問世，用音樂談「對的分手」，並預告明年將推出跨內容、IP、技術整合的系統。

炎亞綸在生日當天無預警送上驚喜，歷時3年打造的專輯《Ikigai》全面上架，並同步公開海外巡演計畫；也透過《我偷偷升級》啟動YouTuber身分，讓觀眾一窺他的CEO日常。

除了音樂創作與空間經營，炎亞綸也正式進軍內容產業，創立「大浪娛樂」，並同步公布4大影視製作計畫，致力於從企劃源頭整合演員、製作、商務三方資源，打造具備IP延伸力與國際市場潛力的台灣原創內容。

對於歌迷敲碗的實體專輯與見面會，他坦言：「不是不做，只是希望它有紀念價值，也只希望在對的時機。」對於粉絲最關注的演唱會，他也正面回應：「我不急著訂時間表，每次站上台都希望是在準備好、狀態對的時候，但我當然也很期待，有機會能在台灣演唱會上和大家見面。」

展望2026，他表示：「這一年對我來說，是把基本功再做好，把每件事完成，也修正做得不夠好的地方。」