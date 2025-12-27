3年漏稅1.5億日圓！ 前Exile成員老婆當網紅 收入全曝光

日本女網紅「宮崎麗果」涉嫌逃漏稅1.5億日圓，折合新台幣約3100萬元。(圖／翻攝IG @reika_miyazaki)

網紅的年收入有多少？是不少人關心的話題。日本最近就有網紅，因為逃漏稅，結果收入意外曝光。東京國稅局指控，一名以【宮崎麗果】名義，活躍在社群網站的人氣網紅兼模特兒，涉嫌在過去3年，隱藏約4億9600萬日圓的收入，逃稅金額達到1億5700萬日圓，折合新台幣約3100萬。

日本女網紅「宮崎麗果」涉嫌逃漏稅1.5億日圓，折合新台幣約3100萬元。(圖／翻攝IG @reika_miyazaki)

日本名模兼網紅宮崎麗果近日捲入重大逃稅風波，被東京國稅局指控長期逃漏法人稅與消費稅，金額高達1億5700萬日圓（約3100萬新台幣）。據調查，截至去年1月的3年期間，宮崎麗果隱藏約4億9600萬日圓的所得，脫稅約1億2600萬日圓的法人稅及約3100萬日圓的消費稅。現年37歲的宮崎麗果不僅是模特兒，還以黑木麗香名義經營知名廣告公司，並與丈夫前EXILE成員黑木啓司共同創立保健商品品牌。

宮崎麗果平時活躍於社群媒體，經常在YouTube頻道向粉絲問好，近期還曾在頻道上表示自己人在夏威夷。作為一名模特兒，她主要收入來源包括為美容診所代言及介紹美妝產品。在社群平台上，她會分享美容心得，如「在美容過程中令我驚訝的是不怎麼痛，而且時間很短很快」以及「最推薦的是早上的時候使用，早上使用的話浮腫的臉變得清爽，當中的美容液也很濃厚」等產品使用感受。

值得注意的是，宮崎麗果在Instagram的追蹤人數僅有47萬人次，在網紅界並不算多。然而，她的事業版圖相當廣泛，除了以黑木麗香名義開設知名廣告公司外，還出版過書籍，自稱沒人比她更懂數位行銷。此外，她與丈夫黑木啓司共同創立了保健商品品牌，販售面膜等用品，兩人育有5名子女。

根據調查，宮崎麗果向其公司高管提供虛假收據，而協助她逃稅的兩名熟人也因此被在宅起訴。目前特搜部並未透露宮崎麗果等人是否已經認罪，僅表示她對此事「深刻反省」，並在專家建議下，將迅速進行修正申報及納稅。這起逃稅案件引起日本社會廣泛關注，也為網紅經濟的稅務問題敲響了警鐘。

