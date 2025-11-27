3年燒3次 嘉義市資源回收暫置場挨批管理不當

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市湖子內環保用地資源回收暫置場昨(26)日下午1時許發生火警，火勢延燒5個多小時，濃煙直衝天際造成空染，今日議員黃露慧總質詢痛批，暫置場近3年來發生3次火災，環保局皆歸究於天氣因素引發自燃，未將真正問題找出來，致火災重演，直指暫置場設置及管理不當，「這不是意外，而是制度失靈」。

市府環保局長蕭令宜回應說，為降低後續火災風險，面積約15公頃暫置場，已導入AI熱點監測、重新劃分堆置區、留出消防通道，將進行資源回收細分類廠、灰渣掩埋場及廚餘再利用廠等3項工程改善，並強化管理。

黃露慧質疑指出暫置場堆置量是否超標？處理速度是否過慢？遭嘉市審計室糾正後是否落實改善？市府至今沒有完整說明，火災讓消防員疲於奔命，空污對民眾健康造成影響，「這不是意外，而是制度失靈」。

黃露慧也抨擊，火災發生後，空污警示啟動過慢，環保局未第一時間提醒民眾關窗及減少外出，「不是火滅了就好，要真正找到問題解決，不要等到第4次大火，再說同樣的話。」

蕭令宜表示，此次火災發生地點為回收彈簧床暫置區，火災前的當日中午12時30分巡查時未發現異常，初判季節交替溫差大，彈簧床拆分棉絮等雜物燃燒引起火勢，強風導致火勢蔓延。對於審計室糾正，一直在改善，並加強垃圾破袋稽查。

環保局說，明年增加編列暫置場廢棄物處理經費，加速去化進度，彈簧床部分會直接委外處理，不再於現場進行拆解作業。

對於民眾怒批暫置場「成了超級空污，需要重罰，才能防止類似情形發生」。環保局指出，昨日因東北風帶來境外污染物影響，嘉義測站空氣品質指標為橘色對敏感族群不健康等級，經監測數據則介於普通至對敏感族群不健康等級之間，無明顯影響。昨午2點29分也在環保局臉書發布火災空氣品質預警訊息，提醒民眾加強防護。

嘉市議員黃露慧(右)針對暫置場近3年來發生3次火災，質詢環保局長蕭令宜(左)。(記者丁偉杰攝)

