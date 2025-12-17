3年獵殺4熊！霧台獵熊案一審無罪 檢方不服上訴：嚴重背離原民狩獵精神

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人獵殺4隻台灣黑熊，更載黑熊屍體三貼機車遊街。屏東地檢署依違反《野生動物保育法》等罪嫌起訴9人，地方法院於上月判9人無罪。屏東地檢署今（17）日提出上訴指出，被告犯罪行為殘忍、戲謔，「非營利自用」不該成為濫殺野保動物的擋箭牌。

屏東地檢署今日以被告行為「戲謔生命」、「手段殘忍」，且「違背部落規範」提出上訴。（圖／資料照）

屏東霧台鄉9名原住民獵捕、宰殺4隻台灣黑熊，甚至載著黑熊屍體騎車遊街，行為殘忍，被屏東地檢署起訴。不過，一審判決認定，9名被告均具原住民身分，其獵捕、宰殺行為屬「非營利自用」，符合《野生動物保育法》除罪事由，因此判處無罪。對此，檢方經審慎研議後認為，原判決在事實認定與法律適用上均有違誤，且曲解原住民族文化權的核心精神，決定提起上訴。

廣告 廣告

檢方指出，「非營利自用」並非獨立於原住民傳統文化之外的免責金牌。依司法院釋字第803號解釋，法律所保障的狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化與規範」的基礎上，若僅因具原住民身分，便將與傳統文化無關的娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名以規避刑責，已違反憲法平等原則。

檢方進一步還原案情指出，全案涉及4起獵熊行為，均非基於特定祭儀時間、地點或目的的計畫性狩獵。其中一案為被告於採草藥途中「偶遇」黑熊後射殺；另有被告駕駛吉普車深入溪床，分隊包抄並射殺黑熊；還有被告使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）困住黑熊，待其倒地掙扎後再近距離射殺。檢方強調，鋼製吊索屬無差別殺傷工具，會造成動物長時間的極度恐懼與痛苦，早已違反狩獵倫理。

至於最後一案，檢方指出，被告獵殺黑熊後，竟以「三貼」方式運送屍體，沿途嬉鬧、錄影，甚至將屍體陳列於民宿內拍照炫耀，相關影像顯示對生命極度輕蔑，與原住民族傳統狩獵文化所強調的「敬天、惜物、尊重生命」背道而馳。

檢方也指出，部分犯行發生於「部落尋根」活動期間，但主辦單位並未允許狩獵行為，被告等人卻攜帶多把獵槍入山獵捕，既不符自身部落規範，更難代表整體原住民族文化。

檢方強調，原住民傳統狩獵文化建立在對自然的敬畏與高度自我節制之上，但被告等人短時間內獵殺4隻瀕臨絕種的台灣黑熊，另涉及獵捕多隻水鹿與野山羊，無論數量、手段或動機，皆已超出「維持生存」或「傳統祭儀」的合理範圍，屬於機會主義式的濫殺行為，原判決給予免責，實有違誤。





更多FTNN新聞網報導

高虹安二審貪污逆轉判無罪 黃智賢怒轟政壇敗類：大家可以接受？

高虹安逆轉無罪「當日申請復職」！許美華點2關鍵：先不要高興得太早

打兩份工養家！台南23歲女清潔員「坎坷背景曝光」 遭酒駕撞下半身粉碎慘死

