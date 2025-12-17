3年獵殺4黑熊還「三貼」運屍 屏東霧台9原民一審獲判無罪 檢不服上訴了

屏東霧台原民男子被控3年獵殺4黑熊還「三貼」載運，被民眾拍下震撼畫面。翻攝記者爆料網

屏東縣霧台鄉大武部落9名族人前年被爆殘忍獵殺4隻台灣黑熊，還曾被拍到其中2男騎機車載熊屍「三貼」戲謔遊街畫面，屏檢調查後依違反野生動物保育法等罪嫌將9人起訴，但屏東地方法院上月底以原民獵殺黑熊「非營利自用」為由全判無罪。屏東地檢署不服判決結果今提上訴，痛批這根本是「娛樂性殺戮」，不應讓保育類動物成為原民文化的祭品，「非營利自用」也不應成為濫殺野保動物的保護傘，希望二審改判有罪。

全案起於前年3月間，有民眾拍到屏東霧台原民部落竟有台灣黑熊遭殘忍獵殺，族人甚至騎機車將熊屍以「三貼」方式載運，並沿路嬉鬧。屏檢介入調查後發現，涉案多名男子不僅在3年間密集射殺4隻黑熊，連水鹿、野山羊也不放過。

全案起訴9名族人後，屏東地院上月一審判決全部無罪理由指出，9名被告均為原住民，其獵捕、宰殺台灣黑熊行為，均屬非營利自用，符合野生動物保護法除罪事由，因此均判無罪。

屏檢不服判決，今上訴書詳列9人惡行指出，被告使用俗稱「山豬吊」的鋼製吊索困住黑熊，趁黑熊趴在地上痛苦喘氣掙扎時，再近距離朝其腹部、頭部開槍「處決」，事後將黑熊屍體擺放在民宿內陳列，當成戰利品炫耀拍照。

檢方更查出，其中有多人是利用「部落尋根」名義，私帶大量獵槍入山濫殺，怒指一審判決將「個人脫序行為」誤認為「傳統文化」，是對守法原住民的二次傷害。呼籲憲法保障的狩獵權應建立在文化傳承基礎上，「非營利自用」不該成為非法獵殺的「免責金牌」，請求法院撤銷原判決，還給台灣珍貴生態一個公道。



