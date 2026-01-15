3年租屋補助金達5萬！政府竟追討回去 網怒轟政策不公

近期，台灣許多租屋族收到政府公文，要求繳回過去已領取的租屋補助，這一突如其來的追討行為引發了廣泛的社會關注與討論。許多網友在社交平台threads上表達不滿，指出這樣的政策不僅讓他們感到困惑，還給他們帶來了巨大的經濟壓力。

據了解，這些補助金額的追回主要是因為租賃建物不符合「住家用稅率」或登記用途不合規，導致補助被撤銷。許多租客表示，這樣的追溯性政策讓他們感到非常不合理，因為他們在申請時並未被告知房屋的合規性問題。

一位網友在Threads上發文表示：「我們根本不知道房東的租屋合約是否符合規定，結果現在卻要我們負責。」另一位租客則提到，自己被要求繳回近五萬元的補助，讓他感到過年心情全無，年終獎金也不及此數。

面對民眾的不滿，國土署解釋稱，補助追回的原因包括申請人資格變動等因素，並強調會持續進行追回作業。國民黨立委牛煦庭指出，這顯示政府在政策配套方面的不足，並呼籲應該加強租屋市場的透明化，以避免類似問題再次發生。

