3年資助82萬元！張文最大「金主」是媽媽 警續追有無其他金流

張文網購刀子、煙霧彈，犯下隨機攻擊案，檢警追查他名下帳戶，卻發現他媽媽是最大金流來源，甚至連停車費、驗車費都包。媽媽疑似心疼兒子失業，沒穩定收入，前年就匯過單筆45萬給他；去年年底，又在短短4天之內匯了10萬，3年之間，總共資助了82萬元，外界就質疑這些金援，是否成了他買武器的資金。

張文雖然沒有工作，但其實家境算小康，爸爸是竹科的退休工程師，媽媽曾是工廠會計，且退休後仍從事股票、外匯等投資，住在高雄的哥哥，也是一名工程師。

張文家境小康。圖／台視新聞

張文在台中當保全時，因為工作態度、與同事起糾紛，最後只做了短短2月，疑似媽媽心疼兒子，多次給出金援，連停車費、驗車費都包。112年初時匯了單筆45萬給張文，113年底又在短短4天之內匯了10萬元，今年則是每季匯款約3萬到6萬元不等，3年間總共資助了82萬元，外界就質疑媽媽的金援，會不會變成他買武器和裝備的資金。

媽媽共資助張文82萬元。圖／台視新聞

警方查出，張文名下有4個帳戶，其中台銀帳戶，除了開戶的7千元，其餘都沒動過；最常用的是中華郵政，但犯案後，裡面只剩下39塊；另外2個帳戶，元大是擔任保全時的薪轉戶，中信則是近年都沒有交易紀錄。

張文名下有4個帳戶，最常用帳戶僅剩39元。圖／台視新聞

要付房租又要吃飯生活，張文花錢買這麼多刀具、煙霧彈跟裝備，外界質疑，真的僅靠工作薪資與母親資助嗎？檢警還要再進一步追查，以及是否還有其他金流來源。

台北／黃于臻、陳冠旻 責任編輯／陳俊宇

