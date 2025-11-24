3年連生3胎！男牙醫炫耀「22歲妻PR99.9」挨轟 婦產醫批：滿滿不適感

一名男牙醫發文透露，太太在19歲起連3年生3胎，還打分數大讚「22歲3胎PR99.9」。示意圖／翻攝自Pixabay

日前一名男牙醫在Threads中發布貼文，表示22歲的太太分別在2023年6月、2024年5月、2025年11月生小孩，文中原PO還打分數大讚，「22歲3胎PR99.9」，貼文曝光後，遭到網友猛烈抨擊。對此，禾馨婦產科烏恩慈醫師在臉書粉專「烏烏醫師」發布貼文表示，「滿滿的不適感」，並指出美國婦產科醫學會建議2胎最好間隔18個月，最短不要短於6個月。

一名張姓牙醫在Threads中發布貼文，分享妻子生產的故事，表示妻子在19歲開始連3年生3胎，第一胎女兒在2023年6月出生、第二胎女兒在2024年5月出生、第三台兒子則在今年11月初生。張姓牙醫在貼文中寫下，「真的覺得老婆很猛，衛福部少子化辦公室應該聘我老婆當顧問，國防部也不能只有買武器吧，下一代子女也是國防的延伸」，還大讚「22歲生三胎，PR99.9，兒子上大學太太40歲」。

貼文曝光後，遭到網友抨擊，認為19歲的女性多半處在剛進入社會的階段，而伴侶已經31歲可能有穩定的經濟、資源，在關係上擁有較多話語權，再加上3年3胎可能對女性的身體、心靈造成極大負擔，「這種老大跟老二生日差不到一年半的，尤其一年內的，我統稱禽獸」、「好恐怖，之前產科醫生跟我說最好休息一年半再懷孕，最短也要半年，不然對女生身體不好」、「真心對待妻子的人不會讓她一口氣連生這麼多胎⋯生孩子很累的，看起來丈夫只是想要滿足自己的繁殖慾望」。

美國婦產科醫學會：2胎最好間隔18個月

對此，禾馨婦產科烏恩慈醫師在臉書粉專「烏烏醫師」發布貼文坦言，第一時間看到貼文時也是滿滿的不適感，不過當事人沒有發聲，就不便從生育自主、性別平等角度拆解。她強調，身為產科醫師，對於生產間隔、密集生育的風險，有很多想說。

烏恩慈指出，美國婦產科醫學會建議2胎最好間隔18個月，最短不要短於6個月。因此在產後回診時，總會提醒夫妻要確實避孕，餵母乳不算避孕、月經沒來也可能排卵。但若是在半年內再度懷孕，不論是意外還是計劃，只要女方願意生小孩、沒有懷孕禁忌，決不會有婦產科醫師建議她中止妊娠，「也就是說短間隔確實提升風險，但它不是禁忌症」。醫師能做的就是評估子宮恢復狀況，及早篩檢貧血、子宮頸閉鎖不全、植入性胎盤、胎盤功能不良等問題，提供完整衛教與監測，給予產婦最適當的醫療支持。

生1胎就漏尿！婦產醫直言：產後復原可以做得更好

不過，若要談及產後復原，烏恩慈認為可以做得更好，她表示有些人在第一胎時，身體就已經浮現問題，包含骨盆底肌鬆弛導致漏尿、腹直肌分離造成核心無力，還有腰痠背痛等。這些其實都能透過孕期規律訓練、產後物理治療師協助身體找回正確排列來改善，而不是「忍一忍」就會過去的事。

另外，烏恩慈指出，短時間內從「一個孩子的媽媽」變成「兩個、三個孩子的媽媽」，情緒壓力更不是線性增加，而是直接跳級。除了更友善的育兒環境，心理諮商的資源也能陪著媽媽渡過這段適應期。「但老實說，這些我們現在都做得不夠多、也不夠好」。烏恩慈透露，有些媽媽連「只生一個」都未必得到完整照護更別說密集生育、孩子迅速變多，家庭時間與金錢的分配勢必受到影響。

因此，比起一味執著於出生率，烏恩慈更在意是否真的確保每一對母嬰，都能獲得完整的照顧？「身體、心理、家庭與社會支持，缺一不可。真正的生育自主，是透過教育、醫療、以及更平等的社會氛圍，讓所有女性能自由選擇生不生、生幾個、何時生」。烏恩慈直言，「選擇權在我們身上，也只在我們身上。更沒有人有資格替我們的人生打分數」。



