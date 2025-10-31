3年開不出一張發票！打入50國市場，常廣熬成微創手術醫材隱形冠軍

從模具廠毅然跨入微創醫材領域，常廣深耕21年，打破歐美大廠壟斷，以自有品牌打入超過50國市場。

在微創手術器械的全球競技場上，國際大廠長期佔據主導地位；不過，台灣也有一家耕耘了21年的醫材尖兵，常廣以自有品牌打入超過50國市場，更是微創手術中關鍵耗材「穿刺套管」的隱形冠軍，在台灣市佔率近三成，穩坐本土品牌龍頭。

常廣董事長陳政宏、總經理陳正雄兩兄弟感情十分融洽，原本經營模具廠，專注於塑膠射出與金屬加工。他們觀察到台灣企業平均壽命僅十來年，若要做出永續事業，必須尋找一個能長久發展的產業。「我們發現醫療產業很多企業都超過百年，像嬌生公司從傳統手術縫線一路做上來，做到了微創手術，現在還有新的機械人手臂，這些公司歷史都非常悠久，於是決定往醫療器材走。」陳政宏道出跨入醫療器材領域的初心。

當時，一家台灣的醫療器材通路商找上門，詢問能否生產微創手術器械。陳政宏認為，微創手術是全球趨勢，他們擅長的模具與金屬加工技術正好能應用在器械製造上。於是與通路商合作，成立了常廣，專注於穿刺套管等產品的開發與製造。

「以前買了設備，一進廠安裝完，隔天就要賺錢。開始做醫療器材後，有三年時間，一張發票都沒有開出去。」陳政宏苦笑著回憶。跨入醫材領域最大的挑戰是法規與認證，當時台灣剛開始建立醫療器材GMP管理制度，常廣是首批接受查核的企業；單一產品送至美國進行生物相容性測試就要價約台幣60萬元，且每個產品系列都需個別認證，費用非常高。

陳政宏兄弟倆租了一個約100坪的廠房，最初只有5名員工，全家一起洗廠房地板，從零開始。花了約兩年時間建立品質系統並通過GMP查核，又花了一年才取得產品上市許可，約三年時間沒有任何營業收入，期間全靠模具廠的盈利來支撐。

公司成立隔年，便參加全球最大醫材展──德國杜塞道夫國際醫療展。「客戶通常要觀察你三年，確定你還在，他才會下單。」陳政宏笑著說。他們年年參展、年年被觀察，最終打開海外市場，連龜毛的日本市場都成功打進去。目前常廣的產品已銷往超過50個國家，其中日本為最大市場，占營收約兩成五；其次是台灣與歐洲。在台灣市場，以主力產品「穿刺套管」來看，常廣市占率接近三成，是是本土品牌第一名。

近年，醫療趨勢從「多孔手術」轉向「單孔」乃至「無創手術」，常廣的產品線可應用於包括腹腔鏡、泌尿科、婦科、一般外科與機器人手術等多領域。陳正雄說，「我們的目標是，一台刀裡用到的耗材，有八成都能自己生產。」目前公司自製率達八成以上。

陳正雄解釋，常廣主要產品是「穿刺套管」，這是公司早期就開發、且銷量最大的產品。此外還有「多通道套管組」，可讓多種器械通過單一傷口進入體內進行手術，應用於自然孔道手術，如經肛門或陰道，好處是體表無明顯傷口，能保留器官功能，提升患者術後生活品質。此產品也可應用於達文西等機器人手術。

另外是帶電手術器械，分為「雙極」與「單極」。雙極器械對人體組織損傷較小，能同時進行凝血與切割，減少醫生更換器械的時間。單極器械功率較強，價格較低，在某些手術中仍有需求。器械的種類非常多樣，常廣主要生產銷量最大的十種拋棄式器械。其他產品還包括手術中必備的沖洗管，以及加壓泵，用於將生理食鹽水加壓沖洗傷口，保持手術視野清晰。

技術、整合與通路是三大優勢

目前在全球主要競爭對手為美敦力 （Medtronic）、嬌生 （Johnson & Johnson） 旗下 愛惜康 （Ethicon）、康美 （ConMed）等，這些國際大廠在與常廣產品相關的領域，合計佔據了約七成的全球市場。

在全球醫材大廠環伺的市場中，常廣之所以能成功切入，技術、整合與通路是三大優勢。陳政宏強調：「台灣的模具技術其實已經跟上歐美，甚至應該比歐美更好。」例如他們的模具廠還曾參與國際大廠摩托羅拉手機殼的製造。

第二個關鍵在於整合，陳政宏以HTC為例，過去台灣產業多以代工為主，能生產優秀的零組件，但缺乏將所有技術整合成一個完整產品、並以自有品牌行銷的能力。「做出零件跟做產品是不一樣的，做出產品是要面對使用者、面對消費者。」第三個不可或缺的要素，是與通路的深度結盟。「我們並不是做好產品，才去找通路來銷售；通路來找我們的時候，就已經成為我們的伙伴。」

公司也看好需求，斥資興建新廠，導入自動化與智慧倉儲，預計2026年初全面量產；隨著新廠落成、產能大幅提升，將進一步推升公司營運動能。