3年預算成長11倍 打造完整特教支持網絡

▲基隆市全面提升特殊教育服務，近三年預算成長11倍，打造最完整特教支持網絡。（圖：教育處提供）

基隆市持續深化特殊教育政策，近三年來，全面強化資源投入與制度建構，推動特殊教育體系結構性升級。自112年度起，市府逐年提高特殊教育相關預算，整體經費由112年新臺幣4,169萬2千元，大幅提升至115年4億5,855萬5千元，增加金額達4億1,686萬3千元，整體成長幅度約11倍，展現市府長期深耕特殊教育的高度承諾與行動力。

教育處指出，市府推動的特殊教育政策，並非單一面向的補強措施，而是一套從「師資專業、教學支持、學生照顧、家庭支持到跨專業合作」的全面性照顧體系，讓每一位孩子，都能在學校與家庭之間，獲得連續、穩定而有品質的支持。

在師資與專業支持方面，市府持續擴增特教教師員額，並強化培訓制度，連續辦理教師甄試，使本市合格特教教師比率，由三年前的80%提升至目前95%，顯著提升第一線教學穩定度與專業品質；同時，全面落實普教與特教教師協同合作機制，透過共備、協同教學、在職研習與專業社群運作，並逐步擴充教師公假進修與系統性培訓資源，全面提升融合教育品質。

在教學與學生支持體系方面，教育處同步擴充巡迴教師、輔導人力、專業治療服務與入班支持量能，逐步建構「教學支持進班、專業團隊到位、教師支持同行」的完整網絡，讓第一線教師在融合教育現場獲得實質後盾，協助孩子穩定學習、安心成長。

在家庭支持與照顧服務方面，市府大幅擴充特教課後照顧體系，服務時間由原本下午4點延長至晚上6點，並推動「一人即成班」的彈性開班機制，確保任何有需要的孩子與家庭都能即時獲得支持；同時，整合社政、衛政及醫療資源，提供情緒心理支持、輔特合作等多元服務，逐步擴大照顧範圍與內容，建構完整支持網絡。

除了制度與硬體面向的建構外，教育處亦積極辦理多元特教學生參與活動，讓孩子在學習之外，擁有更多舞台與機會，近年，陸續舉辦適應體育運動會、特教美術展、特教學生才藝競賽等活動，鼓勵孩子勇敢展現自我、拓展人際互動，培養自信與成就感，讓特殊教育不只是照顧，更是陪伴孩子發光的過程。

此外，教育處配合市長教育政策，正式推動「希望學苑」計畫，透過跨專業支持、課後照顧、職能培力與多元課程設計，擴大對特殊需求學生與其家庭的支持服務，實質落實「不放棄任何一個孩子」的施政承諾。

教育處強調，三年來的成果不是口號！而是一項一項透過制度改革與預算投資累積而成的治理成果。未來市府將持續依學生實際需求，滾動檢討政策與資源配置，打造更完整、更穩定、更具溫度的特殊教育支持體系。