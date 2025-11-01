3年1期上路 北市舊衣回收核准49家

為減少垃圾量，讓民眾家中堪用的舊衣可以幫助有需要的人，台北市巷弄內常見舊衣回收箱，不過社福團體的舊衣回收資格是以3年為1期循環申請，11月1日是最新1期實施上路，環保局統計，這期核准社福團體有49家，比上期多1家，可設置的回收箱計有1337個，也較上期多18個。

最新1期社福團體從事舊衣回收再利用的許可業務，自1日起正式實施，許可期限為即日起至2028年10月31日止。環保局表示，這項業務落實了「資源循環再利用」與「社會共好」理念，鼓勵具公益性質的身心障礙團體參與舊衣回收作業，提升再利用效率，兼顧環保與公益。

環保局指出，社福團體將舊衣以回收再利用的方式增加營收，幫助許多身心障礙的朋友，2024年已回收3161噸舊衣，創造2166萬元的收益，平均每家社福團體得到約45萬元收入，且每回收1件衣服可減少約4.2公斤的碳排放量。

環保局表示，本期核准舊衣回收箱的社福團體共有49家，在北市道路上可設置的舊衣回收箱計有1337個，較上期多1家社福團體，可設置回收箱數量多18個；民眾如欲查詢最新的舊衣回收箱位置，可至台北市環保局官網或撥打1999洽詢，台北通APP內亦有地圖功能可查詢。

環保局也提醒，市民投放舊衣時務必確保衣物乾淨、無潮溼異味、可再使用，不可投入一般垃圾，投放前可參考回收箱上標示，避免誤投不可回收項目，以免觸法；每周一及周五資源回收車行經各點收運時，同樣可收受乾淨的舊衣，歡迎民眾多加利用，共同提升資源回收成效。