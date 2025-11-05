3年10個月的等待 愛的奇蹟甦醒

家住南投埔里，就讀高二的廖同學，母親五年前因腦瘤破裂，陷入昏迷，呈現植物人狀態。當時讀國小的廖同學，開始學習獨立，幫父親一起照顧媽媽。去年，媽媽奇蹟似地甦醒，雖然仍有左側肢體偏癱，但一家人總算重新找回笑容。慈濟志工一路上的陪伴，也讓父子倆在艱難中，感受到力量與希望。

廖爸爸彈著吉他，一家三口合唱。這樣的幸福，得來不易。

廖媽媽原本是小學老師，五年前顱內動脈瘤破裂，陷入昏迷，治療後呈現植物人狀態。

廖同學的父親 廖先生：「突然間就變得很慌亂，就完完全全就是，我們預料之外的一個變故。」

新芽獎學金得主 廖同學：「盡可能地把家裡面的事情給打理好，因為我沒有辦法幫爸爸一起工作。」

父子倆相依為命，一起照顧媽媽。

「現在我也要學會自己獨立了，你專心療養復健就可以了。」

廖同學的父親 廖先生：「一直希望說她可以從另外一個世界，回到我們身邊來。」

或許是愛的力量，去年4月，廖媽媽奇蹟似甦醒，距離倒下已經3年10個月。

廖先生：「媽媽沒有忘記我們，她完全沒有忘記我們。」

新芽獎學金得主 廖同學：「她開始眼珠可以動，她開始講話的時候，我覺得，我在懷疑，我是不是看錯了。」

新芽獎學金得主 廖同學：「她左手動不太了，她的右邊才可以動，就像這樣，來，擊掌。」

廖同學的母親 廖太太：「(很乖的小孩) 還可以，(哈哈 還可以) 哈哈哈。」

廖媽媽醒來後，五年多的記憶全部空白，雖然左側偏癱，但恢復狀況已經不錯。

五年來，慈濟人持續關懷，志工鄧燕鈴就住在對面，經常來探望。

廖同學的父親 廖先生：「昏迷期間她的灌食的營養品，其實有很大一部分，是來自於慈濟的營養品，也是師兄師姊發心，送給我的。」

新芽獎學金得主 廖同學：「會讓我感覺到，還有很多很多人在關心我們。」

慈濟志工 鄧燕鈴：「都有大大的轉變，也是因為他們父子倆，對她的不離不棄。」

今年高二的廖同學，在媽媽昏迷時，學會獨立，也沒放棄他最愛的足球。

新芽獎學金得主 廖同學：「我平常我都在這邊，就是這塊土地上，小小地挑球。」

國小一年級開始踢球，表現優異，廖爸爸也成立足球俱樂部，父子倆一起教球。廖同學想成為頂尖足球員，父母親勉勵他。

廖同學的母親 廖太太：「要把自己該做的事情，做好。」

爸爸廖同學的父親 廖先生：「靠他自己的能力，去累積他的資本，然後去國外圓他的夢。」

新芽獎學金得主 廖同學：「給看我踢球的人帶來快樂，並且回頭再回來幫助那些，在我媽媽生病的時候，曾經幫助過我的人。」

從絕望到奇蹟，親情相伴，讓這個家重拾希望與力量。

