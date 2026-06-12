3年10起 高雄瓦斯外洩火警 多人為因素

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新竹市東區高翠路一家便當店日前發生嚴重氣爆意外，釀2死2傷，再度敲響液化石油氣的安全警鐘。根據高市消防局統計，近3年來高雄發生10件因瓦斯洩漏引發的火災案件，9件為人為因素、1件是設備問題。為預防類似案件再次發生，將針對瓦斯串接使用量達80公斤以上場所，依法列管並定期實施檢查；未達80公斤場所，則透過各項活動及居家訪視時加強宣導。

根據高雄市消防局統計，自民國113年至今，因瓦斯洩漏引發的火災案件共計10件，113年共發生6件，造成1人死亡、14人受傷；114年則有3件、2人受傷；今年截至目前發生1件，造成1人受傷。

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進一步分析肇因，其中9件屬於人為因素，包含民眾或瓦斯行人員在換裝桶裝瓦斯時操作不慎、廚房爐具操作失當，以及民眾不小心拉扯導致配管脫落等。1件屬於配管鬆脫的設備問題。

為了防範類似悲劇重演，高市消防局表示，針對串接使用量達80公斤以上場所，皆依法列管並定期實施檢查；未達80公斤場所，各分隊平時也透過各項活動時機及居家訪視時加強宣導，全面提升防災意識。

消防局也提醒，換裝瓦斯桶時，請持有訓練合格證照的安全技術人員執行，且營業場所應依照「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」，每2周檢查瓦斯桶及管線至少1次，落實自主檢查。

高雄市議員許采蓁認為，新竹便當店氣爆造成重大傷亡，也提醒高雄不能只守住80公斤以上列管場所，未達80公斤的小吃店、攤商、便當店同樣存在風險，考量消防人力有限，市府可針對餐飲密集區、市場、夜市、老舊商圈等高風險場域辦理專案檢查，並結合瓦斯行落實用戶安檢，宣導更換管線、裝設警報器與正確換桶流程，讓安全管理往前一步。

高市議員邱于軒也認為，消防人力不足，可以請未達80公斤的店家定期自行回報，再進行抽檢，甚至給予獎勵，若是周遭人口密集區再進行專案檢查及宣導，透過預防盼能防災減災。