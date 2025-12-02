3年18次火警！澎湖垃圾場狂燒惹民怨 縣長3度致歉

即時中心／廖予瑄報導

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾掩埋場3年發生18次火警，造成鄉民們怨聲連連，今（2）日在湖西鄉長陳振中、縣議員許育愷等人的帶領下，高舉布條向澎湖縣長陳光復提出陳情，要求澎湖縣政府正視此問題；陳光復除了3度致歉之外，也強調將打造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐。

上（11）月（27）日紅羅垃圾掩埋場再次發生火災，此次為3年來第18次火警意外；垃圾焚燒後所產生的臭味，嚴重影響鄉民們的生活。為此，今日陳振中帶領眾人向陳光復遞交陳情書強調，「湖西鄉不是澎湖垃圾後院與所有鄰避設施集中地」，並要求縣府給出一套完整垃圾處理策略。

眾人向澎湖縣長抗議。（圖／民視新聞）





除了垃圾掩埋場之外，澎湖的廚餘場、分選場、砂石場、貨運港、儲油槽、發電廠、航空站、監獄等，均設立在湖西，甚至未來還要在湖西設置焚化爐，陳情書中指出，湖西鄉不是澎湖的垃圾後院，也不該是所有鄰避設施的集中地，鄉民們也有權要求「公平」、「安全」，以及「不要把全部的風險都堆在湖西」，「湖西鄉親是活生生的人，有家庭、有孩子、有生活品質的基本要求。」





陳振中帶領眾人向澎湖縣長陳情。（圖／民視新聞）





「垃圾場不斷起火，湖西鄉要的不是事後說明，而是事前的保障；不是火燒後的設備改善，而是永續完整的垃圾處理策略」，為此，陳情書內也提出湖西鄉民們的3點訴求：1、成立「垃圾分類與減量會報」，各鄉市全面參與；2、落實垃圾破袋檢查，源頭減量；3、焚化爐選址必須公開透明，採行多方案評估，而不是預設湖西為唯一選項。

陳情書內強調，今日站出來抗議並不是為了製造對立，而是為了共同守護澎湖，「這份陳情訴求並非對政府的指責，而是一份希望；並非要責難任何單位，而是希望正視制度上的漏洞」，並誠摯請求縣府正視此次火災帶來的教訓，與湖西鄉居民及環保單位共同建立一套更完善、更有效、更透明的垃圾處理制度，「希望澎湖能是孩子安心學習、長輩安心生活的地方；希望垃圾不再以煙霧形式進入居民的窗戶、肺部與家中；希望這片土地能保持我們最珍惜的乾淨與單純！」





澎湖縣長陳光復。（圖／民視新聞）





面對鄉民陳情，陳光復也向抗議民眾們3度致歉，並強調，澎湖縣一天垃圾量在80至100公噸，年垃圾量約在2萬6,000公噸；縣府為全力處理垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸之外，也將超過3萬公噸垃圾運送至本島焚化爐處理，「目前紅羅現場暫置的垃圾量為800公噸，預計在明年1月會清空。」

陳光復指出，目前已增設消防儲水池、消防水塔、裝置熱感影像監控，以改善紅羅掩埋場的設備；未來還會透過AI，即時監測垃圾場溫度，並及時灑水降溫，以降低火災意外的發生。

此外，陳光復也重申，徹底解決澎湖垃圾的終極解方，就是興建一座智慧再生環保的垃圾焚化爐；縣府目前已委託顧問公司規劃，接著會進行選址、設備與說明會，預計在明（2026）年3月間辦理招商，最快要花費4年完成，「屆時將徹底解決澎湖垃圾問題。」

