3年3度大火！嘉義湖子內回收場又燒 疑床墊自燃起火

回收場大火，消防人員站在垃圾堆上滅火，並出動消防機器人協助。（圖／TVBS）

嘉義市湖子內資源回收物暫置場於11月26日下午發生火災，濃煙竄升數公里外清晰可見，疑似彈簧床墊自燃引起，火勢蔓延約400平方公尺區域，這已是該場地三年內第三次火災。

現場火勢蔓延迅速，熊熊火光不斷燃燒，並飄出大量黑色濃煙，消防人員冒險站在垃圾堆上灑水滅火。附近居民表示，燃燒區域是一整片的。從現場可見，竄升到天際的巨大濃煙伴隨著猛烈火勢，附近居民大老遠都能看見，紛紛出來圍觀。

嘉義市消防局第一大隊副大隊長黃星發表示，現場面積大約有400平方公尺左右，主要燃燒物品是一些垃圾以及樹枝雜物，目前火勢已經迅速獲得控制，消防人員繼續進行殘火處理中。有居民指出，颱風過後的樹枝都被堆放在這個地方，結果著火後難以撲滅。

嘉義市環保用地「彈簧床暫置區」起火，濃煙直竄天際。（圖／TVBS）

從空拍畫面可以看到，回收場一大片區域都竄出煙霧。環保局也到場配合，用怪手開挖消防通道阻隔火源。嘉義市環保局環保設施管理科長高靈韓說明，這次起火的位置是環保局15公頃環保用地中的彈簧床堆置區，環保局在當天12點多曾進行現場巡查，當時並無異常狀況。現場可見好幾個床墊都被燒到焦黑，初步判斷疑似是天氣因素導致自燃。

湖子內資源回收場，過去就因為鋰電池起火，三年來已經第三次大火。（圖／TVBS）

其實這已經是該回收場三年來第三次發生火災。2022年2月，疑似因為回收物夾雜鋰電池而起火，延燒超過17小時；2023年2月又因為有易燃物，同樣延燒21小時；而今年再度起火，引起民眾對可能造成「超級空污」的擔憂。環保局表示將會持續監控周邊環境品質，以確保居民健康不受影響。

