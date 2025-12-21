3年300件事故 三重圓環將改造

新北市三重區重新路與中正北路口，因圓環設計複雜，事故頻傳，市府啟動平面動線改善評估。（張鎧乙攝）

新北市三重區重新路與中正北路圓環近3年累計超過300件交通事故，且行人穿越距離最長達約250公尺。交通局與養工處表示，市府已啟動平面動線改善評估，初步規畫將5岔圓環改為兩處相鄰的正交路口，藉以降低車流交織與事故衝突點，並同步縮短行人穿越距離。相關方案仍在意見蒐集階段。

新北市政府18日晚間舉辦「三重區中正北路重新路口平面動線改善」說明會，針對地方長期關切的交通瓶頸與安全問題，向里長、民代及居民說明初步構想。據了解，現況圓環因岔路多、動線不對稱，車流交織嚴重，近3年累計超過300件交通事故，且行人穿越距離最長達約250公尺，需分段等候號誌，通行風險偏高。

廣告 廣告

會中提出改善方案規畫，將現有5岔圓環調整為2個相鄰的正交路口，透過路型修正、拉大路口間距增加儲車空間，並導入號誌連鎖設計與車道配置優化。交通局評估，未來可簡化行車動線、減少衝突點，行人穿越距離可縮短約4成，提升整體通行安全與效率。

民進黨議員彭佳芸表示，該路口為通往忠孝橋、台北橋的重要節點，尖峰時段壅塞嚴重，圓環設計也常發生事故。

她與在地里長出席說明會，除關切改善後成效外，也要求市府審慎評估行穿線設置、是否與鄰近加油站出入口衝突，以及施工期間交通衝擊，並盼最快明年4月爭取中央「永續行人安全計畫」補助。

對於地方關注的中正陸橋是否拆除，彭佳芸指出，須待平面道路改善完成後，實際檢視車流是否順暢，再進行後續討論，不宜貿然定案。

交通局簡任技正吳政諺回應，路型調整核心目標在於提升安全與行車明確性，地方意見將納入後續工程設計參考；養工處也表示，因整體改造經費龐大，若政策續推，將再向國土署爭取補助後執行。