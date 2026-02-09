3年50億預算！內政部「老宅延壽」台南說明會 董建宏：打造銀髮友善宅

記者陳韋帆／台南報導

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，編列3年50億元特別預算，台南說明會上，董建宏強調打造銀髮友善居住環境，並提醒申請作業於5月開放。（圖／台灣房屋提供）

內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，全國3年編列50億元特別預算，今（9）日於台南舉辦說明會。計畫鎖定屋齡逾30年之老舊公寓與透天，提供外部修繕、管線更新及增設電梯等補助，預計農曆年後啟動作業並於5月開放申請，協助長者打造銀髮友善居住環境。

內政部次長董建宏表示，為強化社會韌性並因應高齡化需求，「老宅延壽機能復新計畫」巡迴列車今日抵達台南。本計畫編列50億元特別預算，旨在落實賴總統居住政策，透過「修繕代替重建」協助30年以上老宅解決電力承載不足與無障礙需求。

他說，台南身為歷史起點，中央資源挹注府城能讓古都風貌與現代居住安全並存。計畫針對透天與4至6樓公寓，推動外部立面修繕及內部管線更新，協助長輩將老家改造成銀髮友善宅，實現在地安老願景，並將於5月正式受理申請，逐步改善全國老宅環境。

根據內政部資料，老宅延壽計畫編列50億元特別預算推動給台南，適用對象為屋齡逾30年之4至6層樓公寓及透天住宅。預計於115年5月正式受理民眾申請，相關前置作業將於農曆年後展開。內政部目前提供諮詢專線(02)7701-9919，台南市建築師公會亦提供諮詢專線(06)2955-770分機17。

台南市副市長趙卿惠指出，府城老屋林立，人屋雙老問題亟待解決。內政部此政策具前瞻性，補助項目包含屋頂防水、隔熱、增設扶手、鋪設防滑地坪及改善室內高低差等，能有效提升高齡化社會的居住品質。台南市政府將與中央合作落實執行。台南市建築師公會理事長竇國昌也表示，公會將發揮專業協助民眾諮詢並紀錄改善項目，期盼透過延壽方案延長房屋使用壽命。

董建宏補充，行政院已指示經濟部與衛福部整合綠能、節能與居家安全資源，結合地方配合款擴大推動效益。

民眾可至「都市更新入口網─老宅延壽專區」查詢各項細節與補助標準。此政策不僅是硬體的補強，更是對高齡長者生活尊嚴的重視。透過公私協力與專業輔導，中央期盼能將全台老宅逐步轉型為安全、便利的現代化住所，讓數位轉型與智慧化管理思維融入老舊建築維護，為古都注入嶄新的居住活力。

