3年6300萬美金 今井達也當太空人

日職西武獅強投今井達也進軍大聯盟，與太空人簽下最高6300萬美元的3年合約。

日本職棒強投今井達也傳出已與美國職棒休士頓太空人協議，將簽下最高可達6300萬美元（約新台幣19.7億元）的3年合約，其中還包含逃脫條款。

27歲的今井達也是大聯盟（MLB）這個冬天最引人注目的自由球員之一。美國媒體先前預測他有機會獲得8年1億9000萬美元的長約，但實際簽約結果不到預估的三分之一，落差之大引起韓國媒體高度關注，直呼「相當震撼」。

今井達也爭奪戰落幕，合約卻不如預期，據美媒報導，大聯盟多隊對今井達也180公分、80公斤的偏瘦體型頗有疑慮，質疑他的耐戰度與球威是否能禁得起大聯盟打者的強力挑戰。

今井達也職涯至今一直在日職效力。他於2025賽季在西武獅取得10勝5敗戰績，防禦率1.92；163.2局投出178次三振，僅投出45次保送。在西武獅8個賽季取得58勝45負，自責分僅3.15，963.2局投出907次三振，曾3度入選全明星。

今井達也與山本由伸都是20多歲就有相當成就的右投，同時在效力日職最後一年的防禦率也都低於2。他除了擁有強力快速球，球速在93至97英哩附近；滑球則會向投手的手臂側移動，而不是向手套側移動。他在2025年賽季有效運用此一球種，取得高於平均的45%揮空率與0.212預期加權上壘率（wOBA）。

今井達也將不會收到合格報價，因此太空人無需像簽下自由球員先發投手巴爾德斯、蘇亞雷斯等人那樣放棄選秀權補償。