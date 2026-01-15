3年8颱重創 仁愛鄉普發2千元

南投縣仁愛鄉公所編列3000多萬元預算，2月1日起將普發災後重建家園現金2000元，4月30日前出生的新生兒也能領。（楊靜茹攝）

南投縣仁愛鄉公所考量3年來歷經8個颱風，為了協助居民災後重建，並響應中央強化韌性普發1萬元政策，編列3000多萬元預算，將普發災後重建家園現金2000元，上月獲仁愛鄉民代表會通過，去年6月30日前設籍仁愛鄉且同年12月31日仍在籍的居民、今年4月30日前出生並完成登記新生兒，2月1日起可領取現金2000元。仁愛鄉民嗨喊「小確幸」！

仁愛鄉長江子信說，2023年起接連遭逢卡努、凱米、山陀兒、丹娜絲等8個颱風襲擊，導致鄉內的道路柔腸寸斷、橋梁沖毀、農產受損等，其中卡努引進西南氣流單日累積雨量高達749毫米創紀錄，體恤居民飽受風災之苦，去年公所著手規畫普發災後重建現金，感謝南投縣政府及仁愛鄉民代表會支持，去年12月通過普發災後重建家園現金2000元。

仁愛鄉公所指出，仁愛鄉內人口數約1萬5000多人，因此編列3000多萬元，2月1日起將普發災後重建家園現金2000元，凡是去年6月30日前設籍仁愛鄉、且同年12月31日仍在籍的居民，或今年4月30日前出生並完成登記的新生兒，2月1日起都可以領取2000元。

仁愛鄉公所提醒，普發2000元分2階段發放，第一階段由村辦公室發放，2月1日至3月31日民眾攜帶身分證、印章至各村辦公室領取現金2000元；第二階段4月15日至6月30日發放，民眾可至仁愛鄉公所領取現金或申請匯款，6月30日前若未領取視同放棄。