3度低溫也擋不住！北海道「厚岸牡蠣祭」飄濃郁奶香 吸上萬人朝聖

北海道一年一度的「厚岸牡蠣季」，吸引上萬人朝聖。翻攝X帳號@PrefHokkaido



據日本媒體今天（11/16）報導，北海道的「厚岸牡蠣季」昨天登場，儘管氣溫僅有攝氏3度，但碳烤牡蠣的濃郁奶香，仍吸引破萬人參加這場盛會，有遊客受訪時大力稱讚：「果然是原產地的牡蠣最好吃！」

據北海道電視台報導，北海道厚岸町的年度盛事「第63屆厚岸牡蠣祭」，本月15日熱鬧登場，儘管外頭氣溫僅攝氏3度，大批遊客們仍不畏寒風，排隊進入會場，享用新鮮的碳烤牡蠣。

一名來自帶廣的男子受訪說道：「香甜又美味，果然原產地的牡蠣最好吃，今天就是為了厚岸的牡蠣而來。」

另一名來自札幌的男子則說：「我凌晨2點就出發了，特別來參加這場活動，牡蠣真的很好吃。」

據悉，厚岸的牡蠣相當肥美，味道香甜，又有濃郁的奶香味，讓遊客忍不住一顆接一顆享用。

現場提供烤爐租借，除了牡蠣之外，民眾也烤秋刀魚、扇貝等海鮮，此外，祭典過程中，還會舉辦抓牡蠣的活動，大家一同沉浸在歡樂氣氛中。

昨天活動首日，約有1萬1千人參加，活動舉行至今天下午3點為止。

