3度入名人堂！球員兼教練4賽季 NBA傳奇驚傳去世
NBA名人堂傳奇人物威肯斯（Lenny Wilkens）於美國時間週日辭世，享壽88歲。其家人透過聲明表示，威肯斯於家中平靜離世。這位同時以球員與教練身分入選籃球名人堂的傳奇人物，是美國籃壇跨越兩個世代的象徵。
根據《美聯社》（AP）報導，威肯斯於球員時期以出色的控場能力著稱，NBA生涯長達15個賽季，曾效力聖路易老鷹、西雅圖超音速、克里夫蘭騎士與波特蘭拓荒者。
他9度入選全明星賽、兩度榮獲助攻王。1969年至1972年期間，他以「球員兼教練」身分帶領超音速與拓荒者，是當時罕見的雙重角色球員。
1979年，威肯斯以教練身分率領西雅圖超音速奪下隊史首座、也是唯一一座NBA總冠軍；1994年則榮獲NBA年度最佳教練。他執教32個球季、共出賽2487場，締造1332場勝利紀錄，至今仍位居NBA歷史第3名。
《紐約郵報》（New York Post）指出，威肯斯在球員與教練生涯皆展現卓越貢獻，是美國籃球史上極少數以雙重身分入選名人堂的傳奇人物；他於1989年以球員身分入選名人堂，並於1998年以教練身分再度入選。
法國媒體《France 24》則報導，威肯斯不僅以戰術洞察力與領導風格深受後輩敬重，也被視為美國籃球史的重要推手之一。他在1996年帶領「夢幻三隊」美國代表隊奪得亞特蘭大奧運金牌，進一步奠定其籃壇地位。
