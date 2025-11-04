3度入圍奧斯卡 黛安拉德89歲辭世

曾3度獲奧斯卡提名、好萊塢資深女星黛安拉德4日傳出在加州的家中辭世，享壽89歲。她的女兒、奧斯卡最佳女配角得主蘿拉鄧恩證實了這項消息，並發表聲明哀悼：「我偉大的母親黛安拉德在我的身邊安詳辭世。」至於詳細死因則沒有公開。

黛安拉德曾和馬丁史柯西斯合作《再見愛麗絲》，也曾和大衛林區合作《我心狂野》，這2部電影皆讓她入圍奧斯卡獎，她更與女兒蘿拉鄧恩以《激情薔薇》一起入圍奧斯卡獎並出席典禮，創下第一對以同部電影一起問鼎奧斯卡的母女。蘿拉鄧恩與媽媽的感情相當好，聲明當中她提到，「黛安是世上最美好的母親、祖母、演員與藝術家，充滿同理心與光芒，我們何其有幸地擁有她」。

廣告 廣告

蘿拉鄧恩的父親、黛安拉德的第一任丈夫布魯斯鄧恩也發聲明說：「黛安是一位傑出的演員，我覺得她就像一顆被埋沒的寶石，直到遇到大衛林區演出《我心狂野》時，全世界才領悟到她的才華。」他更稱讚黛安，作為美國演員工會數十年的董事會成員，她貢獻良多，從一位真正演員的角度提出了寶貴的意見。

黛安不僅在影劇圈享有盛名，她也曾於2006年與2013年推出個人專輯，是好萊塢的頭號才女之一。