3度入選籃球名人堂 NBA傳奇教練Lenny Wilkens辭世

NBA傳奇教練Lenny Wilkens辭世。圖／翻攝自X@ATLHawks

NBA史上最具代表性的教練之一、三度入選奈史密斯籃球名人堂的傳奇人物Lenny Wilkens，於美國時間週日（9日）在家中辭世，享壽88歲。他在球員時期不僅是明星後衛，更是NBA史上出賽與執教場次最多的教練之一，留下無數載入史冊的成就。

Wilkens曾是老鷹隊、超音速隊和騎士隊的傳奇球員，退休後轉任教練。他執教生涯共獲得 1,332 勝，曾一度是 NBA 史上最多勝教練，後來才被 Greg Popovich 和 Don Nelson 超越，但他至今仍保持著 NBA 史上 2,487 場的最多執教場次紀錄。

1979年，Wilkens 率領西雅圖超音速奪下隊史唯一的NBA總冠軍，這是他執教生涯的高峰。Wilkens在1996年亞特蘭大奧運擔任美國男籃主帥，帶領「夢幻二隊」奪金，早前亦曾任1992年巴塞隆納奧運「夢幻隊」助理教練，見證美國籃球的輝煌時代。

結束超音速隊的執教後，Wilkens曾在克里夫蘭騎士與亞特蘭大老鷹延續教練生涯，並於1994年獲選為NBA年度最佳教練，之後也先後執掌多倫多暴龍與紐約尼克，皆率隊打進季後賽。他的沉穩領導與戰術智慧，深深影響後世教練世代。

超音速為表彰他對球隊的貢獻，退役他的19號球衣。Wilkens於1989年首度入選名人堂，表彰其16年球員生涯與9次全明星榮耀；1998年再以教練身分入選，2009年則因奧運貢獻第三度獲此殊榮。他同時入選NBA 50周年與75周年紀念隊，2021年更被評為「NBA史上15大教練」之一。



