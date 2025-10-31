3度心肌梗塞爆封麥退休！85歲謝雷罕公開露臉 「最新近況」曝光

記者蔡維歆／台北報導

本週企劃「甩開煩惱歡樂今宵金曲大賞」邀請85歲的「寶島歌王」謝雷以及「小江蕙」陳思安來到節目中。兩人一出場演唱〈傻瓜與野丫頭〉，讓主持人白冰冰、陽帆一出場尊敬的稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」。

謝雷台上開唱。（圖／民視提供）

謝雷一出場他們兩人就變成「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料「我配合思安，開場已經降了3個key」，白冰冰陽帆對於他直到可以不降Key的高亢嗓音佩服不己，破除因為三度心肌梗塞退休封麥謠言，謝雷節目上高歌〈情人的黃襯衫〉又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷。

身為綜藝大哥的陽帆為了這位國寶級歌手變成伴舞，跳到忘我脫外套還下腰，陽帆主持《超級冰冰Show》說這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係，陽帆說他16歲就看這謝雷在秀場像是神一般的存在，一出場就是主秀，認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。

