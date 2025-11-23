3度手術恐失明！甲狀腺低下引眼疾 高慧君抗病7年曝和解心情
記者王芷姍／台北報導
曾獲金曲、金鐘、金馬三金入圍肯定的歌手兼演員高慧君，近年因甲狀腺問題導致眼部肌肉異常，造成嚴重斜視，近期更連續接受三次眼部手術，甚至已作好失明的最壞打算。昨（22）日高慧君發文，坦言自己從最初的崩潰難過，到現在逐漸學會釋放壓力、與疾病共存，敞開心路歷程，引發粉絲心疼與鼓勵。
高慧君在臉書上發文透露，過去7年來因為疾病與壓力，除了工作以外，其餘時間甚少出門。「我以為自己極度適合安靜的在16樓看河景，沒想到，我也可以在人群中，坐在河邊，喝著還不錯的紅茶，安靜的看著眼前的一切。」似乎表達著自己學會用平靜的心境面對病情，文末，她有感寫下：「和自己和解，帶自己出門，也挺好。」此貼文一出，引來許多粉絲的關心與鼓勵，紛紛湧入留言區喊話高慧君「保重身體！」
高慧君在2021年突爆出視線模糊，眼睛垂直斜視等問題，就醫後發現是甲狀腺功能低下所引起，隨後便積極做手術治療。根據鏡週刊報導，高慧君坦言，在發生第一次嚴重斜視時，她問上帝「是不是我哪裡做不好？」，對於突如其來的病痛更是無法接受，痛哭3天後，想起自己還有年邁的母親需要照顧，決定重新面對，堅強對抗病魔。
