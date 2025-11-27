3度拋摔2歲女兒再踹胸 母親重傷害致死遭判9年

（中央社記者劉世怡台北27日電）桃園廖姓母親涉連續3次徒手將2歲半的女兒，舉高往前拋摔，再腳踹胸，導致女兒深度昏迷並住院逾2周死亡。高院今天依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪，判刑9年，可上訴。

根據一審桃園地方法院判決書，廖姓母親於民國112年12月15日下午5時30分許，在桃園市平鎮區租屋處因2歲半的女兒未依指令收玩具，連續3次徒手將女兒舉至其腰、胸部位高度後，往前拋摔，使女兒頭部著地，再以腳踹女兒胸口1次，導致女兒受有深度昏迷（昏迷指數3分）、急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血等重傷害。

判決表示，廖母察覺有異，撥打救護車求救，女兒經送往衛生福利部桃園醫院急救，於113年1月2日凌晨1時許死亡。

一審桃園地院國民法官庭依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪，判決廖有期徒刑9年，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判9年，還可上訴。

高院表示，廖母在短時間內拋摔女兒3次，又腳踹女兒，導致女兒頭部重創，審酌女兒僅2歲多，身體器官尚未發育完全，骨骼、臟器非等同成年人，極為脆弱，廖母應可知悉會造成身體嚴重傷害。

高院認為，廖母下手重，絕非輕微，廖母辯稱不構成重傷害罪等語，不足採信。

高院審酌，廖母於任何情形均無理由對於尚未發育完全的幼童施以重傷害暴力，若對於照護幼兒產生困難，仍可求助家屬、親朋好友或社福機構，難認可做為對幼兒施以不可回復傷害的理由，本件不符合刑法第59條的情堪憫恕規定，且原判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴。（編輯：張銘坤）1141127