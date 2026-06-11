3度攜手周韋杰 吳申梅推2026首發單曲〈心落雨〉

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記者周毓洵／臺北報導

吳申梅（Gigi）推出2026年首發單曲〈心落雨〉，不僅3度攜手江蕙〈黑咖啡〉御用創作者周韋杰打造全新作品，更找回首張專輯《思念無罪》合作的新加坡知名編曲家Terence Teo再續音樂緣分。兩大音樂人聯手加持，讓〈心落雨〉在近日陰雨綿綿的天氣中格外應景，也以細膩情感唱出女性在人生與愛情中的堅強與成長。

暌違許久推出全新單曲〈心落雨〉，吳申梅透露，歌曲創作靈感源自年少時最喜愛的作家席慕蓉。她特別提到「無怨的青春」中一句令她印象深刻的話：「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他。」而隨著年歲增長，她對這句話有了全新體悟。

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吳申梅表示，長大後才明白，值得被溫柔對待的不只是對方，更包括那個曾經全心全意去愛、去追夢的自己。因此她將這份感受分享給周韋杰，希望透過音樂唱出女性在人生不同階段所經歷的酸甜苦辣，也促成「心落雨」的誕生。

歌曲特別找回曾參與《思念無罪》製作的新加坡知名編曲家Terence Teo操刀編曲，為作品注入嶄新風貌。Terence Teo大膽採用吳申梅較少嘗試的華爾滋三拍子節奏，讓歌曲在淡淡哀愁中增添優雅與浪漫，也展現不同於傳統臺語情歌的層次感。

談及錄音過程，吳申梅坦言三拍子歌曲相當具有挑戰性。她笑說，自己苦惱如何掌握節奏時，媽媽「瑪莉姐」還在一旁熱情教學：「妳就蹦恰恰、蹦恰恰，第一拍最重，給它唱下去就對了！」讓她哭笑不得。不過真正困難的並非記住節拍，而是如何讓情緒自然融入旋律之中，因此錄音時反覆琢磨許久，才找到最適合的詮釋方式。

吳申梅推出2026年首發單曲〈心落雨〉，以溫柔細膩的歌聲唱出女性人生歷程。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅透露單曲〈心落雨〉靈感來自席慕蓉作品「無怨的青春」，唱出對自己溫柔以待的人生體悟。（喜上梅梢娛樂提供）