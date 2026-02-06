3度改名！河北彩花宣布回來了 轉戰新東家內幕曝光

河北彩伽宣布改回「河北彩花」，分享轉戰新的經紀公司喜訊。（圖／X@Saika_Kawakita）

現役日本AV天后河北彩伽今（6日）晚間再度宣布大事，竟然轉戰新東家T-Powers，同時也把藝名再度改成河北彩花，開啟人生第三章，掀起網路熱烈討論。對此，AV達人一劍浣春秋也分享當中內幕。

河北彩花今日下午突然預告會在晚間7點（台灣時間6點）宣布一件重要的事情。消息瞬間掀起外界紛紛猜測，「是不是要宣布引退了？」但也有人笑說，可能又要發行新單曲等等。

最終答案揭曉，河北彩伽宣布正式加盟新的經紀公司「T-POWERS」，同時也把藝名改回大眾熟悉的河北彩花。她說：「我會非常珍惜這次的機會，並為了能更進一步地邁進而努力。今後也請多多指教！」

廣告 廣告

一劍浣春秋表示，新的經紀公司在管理上非常有經驗，有利於海外事業多的河北彩伽。（圖／Saika_Kawakita）

對此，一劍浣春秋透露，這已經不是河北彩伽第一次更換經紀公司。「上一次是離開出道時的經紀公司Cruse Group然後投效了マインズ(Mine’s)，也因此改名從河北彩花變成了現在的河北彩伽」。

至於這次離開的原因？一劍浣春秋解釋，其實早在去年就傳出河北彩伽有意離開Mine’s的消息，「因為她可是業界的天下第一人，自然有很多公司想要爭取她的加盟」直到去年11月才終於確定公司留不住人。某次在韓國的活動中，還冒出不少經紀公司到場展現誠意，向河北彩伽遞出橄欖枝，最後才選擇了T-Powers。

一劍浣春秋也指出，T-Powers不僅是業界規模最大，還是一間擅長管理的經紀公司。對於海外多項事業的河北彩伽來說，絕對是大加分，「如果遇到一間什麼都要管的事務所，那做起事來也會綁手綁腳，這一點手上有過不少藝能人女優的T-Powers是很有經驗的」。

更多中時新聞網報導

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次

吳敦77歲辭世 賈靜雯嘆太突然

出國帶回食品禁轉售 查獲最少罰3萬