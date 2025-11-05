3度普立茲獎得主示警：美國挺台時代已結束

三度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）5日在「2025遠見高峰會」上發出警告，堅信美國必定挺台的時代已一去不復返。他直言無法確定川普是否會保護紐約，更遑論台灣，建議台灣在動盪局勢下保持節制，透過強化經濟與科技優勢，以低調且不可或缺的姿態在大國競逐間守住生存空間。

普立茲獎得主佛里曼表示 ， 堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返（資料照片）

佛里曼以視訊方式參與論壇發表演說時指出，近期美國陸續出現主張台灣在兩岸之間應有所克制的論調。美國知名智庫蘭德公司（RAND）發布報告呼籲華府敦促台灣保持克制，建議美國政府應創造情境，最大限度激勵北京採取漸進式統一路徑。美國《時代》雜誌10月23日刊登華府智庫「國防重點」的亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，主張華府不應放棄一個中國政策，繼續維持戰略模糊立場，強調談判才是兩岸間唯一出路，建議美國應減少高層訪台和軍艦過境台灣海峽等舉措。

身為暢銷書《世界是平的》作者的佛里曼表示，世上沒有任何關係的重要性勝過美中關係。對於甫舉行的川習會，他認為若自己是北京或華府高層，就會盡力促成兩位領袖每周通話，而不是半年見面短短2小時。他回應外界對自由貿易逐漸消失的疑問時指出，人們依然想相互交流，世界比以往更扁平，在特定領域甚至已徹底融合，世界不是共同繁榮就是集體衰落，美中兩國的命運也是如此。

佛里曼對台灣提出建議，不要採取任何激進行動。他表示如果自己是台灣，會保持低調、做好本分，繼續發展現有的出色經濟，盡量避免捲入衝突。他直言仍有不少人相信美國會保護台灣，但他甚至無法確定紐約遭到侵略時川普是否會出手，更遑論台灣，因此不會那麼有冒險精神。他強調保持冷靜很重要，因為過去可以堅信美國總統會支持台灣的時代早已一去不復返，並反問可以去問澤倫斯基。

普立茲獎得主佛里曼表示 ， 堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返（圖／AP）

關於兩岸問題，佛里曼表示他不瞭解大陸國家主席習近平是否有時間表，但中方每拖1年不行動都是好事。台灣或許必須放下自尊和抱負，避免讓北京陷入不得不採取軍事行動的局面，但台灣應該繼續發展經濟，成為全球科技供應鏈不可或缺的一環，這才是台灣最好的防禦，沒人可以取代。

佛里曼總結指出，陸美是兩個超級大國，台灣只是一座小島，但川普也沒有幻想賣台而不名聲掃地。台灣的雙重策略就是讓自己像刺蝟，劃清界限讓北京不想對台動手，同時保持合作、低調，讓台灣有更多選項可走。

同時出席論壇的前國安會祕書長蘇起呼籲，台灣各政黨應該認真討論如何協力開展與北京對話。他認為對台灣而言，兩岸對話結果一定比美陸交易更好也更有尊嚴，如不和以自救，變局即將成為殘局，靜等自己被兩強收拾。

前國安會秘書長蘇起（攝自中天新聞）

蘇起分析三個變局，第一個變局是西太平洋的美中軍力對比已明顯向中共傾斜，第二是美國對台政策由2024年前的抗中保台滑向軟抗中、不保台。如果台灣有事，各國響應的意願與力度必然降低。第三個則是美台不再有共同價值與利益，川普認為台灣不是美國的核心利益所在。

蘇起直指，美國軍力下降，內部又自殘，更輕視台灣，不但保台能力不足，連意願都大不如前。台灣是到了重新戰略抉擇以主導自己命運的時候。他認為台灣如仍執意鬥或拖，前途應不出兩個結局，第一種由美陸兩強協商決定，第二種則由一強即中國大陸用武力或其他方式決定。

