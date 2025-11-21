3度欠薪！國光客運發半薪 遭公路局開罰9萬

▲國光客運遭員工爆料11月僅發半薪！這已經是三度欠薪，公路局開罰9萬。（圖／國光客運提供）

[NOWnews今日新聞] 國光客運三度傳出拖欠員工薪資，一名任職逾10年的員工發文爆料，國光客運本（11）月發薪日僅先匯「一半薪水」，卻未對外說明，對此，國光客運表示，係因資金調度作業不及，並稱將於今（21）日將差額全數補足；公路局則將依照公路法對國光客運開罰9萬元，並評估1到2條路線特定期間停止營運，要求國光提出財務改善方案。

根據該名員工爆料文指出，國光客運11月發薪日僅先匯「一半薪水」，政府運價津貼延遲發放、南部停駛後的員工資遣費無發放、勞保扣款卻沒繳納，甚至還欠很多廠商款項，像是輪胎更新、車輛清洗的洗衣粉都出現資金缺口。

對此，國光客運回應，自9月8日起停駛南部地區 14 條路線後，公司內部虧損狀況已明顯減少，至於10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度問題作業不及延遲發放，造成同仁及社會困擾，為此致上萬分歉意，將於今日將差額補足；而車輛維保、離退作業等項，國光客運稱目前公司已列管，並分期逐步改善中。為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，他們也向金融機構申辦處理方案。

針對僅發放半薪一事，公路局已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經該局積極協調國光客運公司，確認可於今日完成剩餘薪資全額發放。



公路局強調，國光客運公司再次發生薪資未如期發放之情事，為避免影響員工及駕駛人權益之情事再次發生，公路局將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。



公路局也進一步表示，本案國光客運所面臨問題，該局已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

