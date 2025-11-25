3度激戰害少女懷孕！他拒出錢養孩子 下場慘了

雄一名林姓男子不僅多次與少女發生性行為，還引誘她拍攝不雅照片。（示意圖／翻攝自pixabay）





面對網路交友的便利與匿名性，潛藏的危險往往難以預料。高雄一名林姓男子透過交友軟體認識一名少女，明知對方當時僅12歲，不僅多次與其發生性行為，還引誘少女拍攝不雅照片。高雄地院審理後，判處林男應執行有期徒刑4年6個月，並同時宣告沒收相關手機與照片電子訊號。

根據判決書，這名被告林男是在民國112年初，透過網路交友軟體結識了代號為A女的少女，兩人進而交往成為男女朋友。然而，被告明知A女當時年齡僅約12歲，心智尚未成熟，竟仍多次與其發生性關係。

林男是在民國112年初，透過網路交友軟體結識了代號為A女的少女。（示意圖／翻攝自pixabay）

林男在112年2月間，透過社群媒體向A女表示「既已交往，想看妳胸部」，要求A女拍攝不雅照片，A女依指示拍攝3張照片並傳送給林男。不僅如此，林男於112年3月間、9月間，以及10月8日，共計3次，在高雄市的旅館內與A女發生親密行為，直到A女父親察覺她懷有身孕並報警，整起事件才東窗事發。

儘管林男在法院審理過程中坦承不諱，並願意承擔責任，透過辯護律師提出願意與A女結婚、共同扶養孩子，請求法官依刑法第59條酌量減輕其刑。然而，法官在量刑理由中駁回了這項減刑請求。法官指出，林男明知A女為未成年，身心發展尚未成熟，卻趁其年少懵懂之際，僅為滿足一己私慾，引誘少女拍攝不雅照片，繼而多次性交，最終導致A女受孕並產子。法官嚴厲指出，被告的行為已嚴重戕害A女的心靈、兩性認知健全及人格發展。

此外，法官提到被告事後第一時間並未與A女父親商談和解，迄至辯論終結前，仍未認領或負擔孩子扶養費用，且A女父親已明確表示無法原諒、無調解意願。因此，法官認定林男的犯罪情狀並無特殊原因或環境，客觀上難以引起一般人同情，不符刑法第59條「情堪憫恕」的適用要件。

高雄地院審酌林男的犯罪動機、手段、目的以及其所為對A女身心健康的深遠影響，犯「對於未滿14歲之女子為性交罪」共3罪，各處有期徒刑3年4個月；犯「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，處有期徒刑3年2個月，應執行有期徒刑4年6個月。

高雄地院判決林男共處有期徒刑4年6個月。（圖／翻攝自Google maps）

此外，由於林男過去曾有侵入住宅的前科，且本次所判處的應執行刑已超過2年，因此法官也不予宣告緩刑。

法官也不予宣告緩刑。（示意圖／翻攝自pexels）

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

