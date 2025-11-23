3度激戰14歲外甥女 色姨丈傳曖昧簡訊露犯行

台南1名人夫偷吃自己未滿14歲外甥女，2人互稱「老公」「老婆」，狀及親密。示意圖。（翻攝自Pexels）

台南1名人夫偷吃自己未滿14歲外甥女，2人互稱「老公」「老婆」，狀及親密，甚至在外甥女房內發生3次性關係。法院審酌人夫和被害人及其監護人達成調解，依涉犯3個對未滿14歲之女子性交罪，合併處1年10月。緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。可上訴。

判決書指出，這位人夫身為姨丈，明知道外甥女未滿14歲，仍利用她的年幼懵懂無知，僅為滿足個人淫慾。2024年10月至11月的清晨6時或中午，跑進外甥女住處房間對她親吻、愛撫，3度與她性交得逞。直到今(2025)年1月將這件事告訴老師，全案才曝光。

人夫在警詢及偵查庭時坦承犯行，檢方發現2人間還有「好久沒讓你摸摸了」、「全身上下」、「愛你」、「香蕉」等示愛訊息，依妨害性自主起訴人夫。

台南地院審理時，人夫所犯罪刑最輕法定刑度為有期徒刑3年以上，審酌2人對話顯示為交往關係，除互稱「老公」、「老婆」，少女也多次傳送自拍照給阿漢，更對他表示想發生親密行為。

法官認為人夫犯罪情狀相對輕微，犯後也和少女、家屬成立調解，取得原諒，依犯3個對未滿14歲之女子性交罪，各處1年7月，合併處1年10月。

法官同時認為，人夫犯後態度良好，且被害人也願意給予緩刑，但人夫須向公庫支付一定金額的情況下，應可清楚本案行為的嚴重性，再給予他緩刑2年，並需向公庫支付5萬元。可上訴。

