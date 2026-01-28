3度申請升等未過…副教授提告國賠！台大二審逆轉獲免賠

國立台灣大學。資料照



國立臺灣大學一名林姓副教授，因3度申請升等教授未獲通過，主張校方教師評審委員會怠於執行職務，侵害其工作權，提起國賠訴訟。一審台北地方法院判決台大應賠償新台幣10萬元精神撫慰金，但高等法院二審今（1/28）日認定林女請求無理由，改判台大免賠，且不得上訴，全案確定。

判決指出，林女自2017年2月起，在台大任職共同教育中心「運動設施與健康管理碩士學位學程」專任副教授。她於2021年3月首次提出升等教授申請，經學程教師評審委員會審議後決議不通過，林女不服提出訴願，教育部函請台大撤銷原處分，並要求於2個月內另為適法處分。

台大於2022年7月再度召開學程教評會審議，結果仍未通過升等申請，林女再次提起訴願，但教育部第二次訴願決定不受理。直到2023年6月，學程教評會通過林女升等案，惟同年7月，共同教育中心教評會仍決議不通過，林女第三度提出訴願，教育部仍作出不受理決定。

林女隨後另提行政訴訟，台北高等行政法院判決指出，教評會決議在教學、研究與服務項目上，欠缺明確評量依據與基準，命台大應依判決意旨重為決議。林女向台北地方法院提起國家賠償訴訟，主張學程教評會與共教中心教評會怠於執行職務，具有故意或重大過失，致其升等未果，侵害其工作權。

一審台北地院認定台大應負部分國賠責任，判賠10萬元；台大不服提起上訴。高院二審審理後指出，林女與台大於2017年間成立副教授聘約關係，聘約已明定，若日後申請以教授資格聘任，須經學程教評會及共教中心教評會依校內規定進行資格審查，審查通過後，始得調整聘約內容。

高院認為，上述升等資格審查，屬雙方依聘約所為之合意行為，並非公權力行使；學程教評會與共教中心教評會，對升等案本即具有是否通過的裁量權。即便教評會曾三度審查未通過，也難認台大公務員有怠於執行職務的情形。

判決並指出，行政法院判決僅命校方就升等案重為決議，並未認定教評會應作成讓林女升等的結論，因此在升等案未經審核通過的情況下，自難認林女的升等權利或工作權遭侵害。

合議庭認定，林女以教評會怠於執行職務為由，請求台大負國家賠償責任，並無理由，改判台大免賠，全案確定。

