3度罹患憂鬱症！知名作家突宣布新身份 打造男性專屬空間

劉軒（右）與好友Shelton（左）共同創辦了「超男」。（圖／桂冠窩廚房提供）





知名作家、主持人、DJ多重身分的劉軒，近年來又多了一個新頭銜「人生教練」，劉軒坦言即使自己擁心理學專業的很多知識，但自2022年起曾三度面對憂鬱症的起起伏伏，知識都無法直接轉化為拯救自己的方法，劉軒說：「那時我意識到自己也需要人生教練，同時也發現很多東方男性在遭遇困難時，不僅不會求救甚至沒有求救意識。」因為此劉軒與好友Shelton共同創辦了「超男」，致力於打造一個屬於男性的心理安全空間。

劉軒認為現在社會，男人在工作裡要武裝、在家裡也要武裝，比較沒有資源的人就會覺得自己被孤立，成立超男的目標不是要替人找解答，而是建立一個社群，用有系統的方法，陪伴彼此走過人生的起伏，他認為未來「人生教練」將會在他所有工作中占比越來越大，劉軒說:「因為教練不是一個身分，它是一種思維，是與人對談的 know how。」

廣告 廣告

劉軒化身人生教練陪伴至少百名男性。（圖／桂冠窩廚房提供）

劉軒化身人生教練陪伴至少百名男性。（圖／桂冠窩廚房提供）

聖誕節前夕，劉軒特地安排超男學員們到桂冠窩廚房來場料理體驗課，桂冠窩廚房創辦人Sabrina為超男們量身訂製一場名為「男人的餐桌哲學 料理中找回生活溫度」課程，動手做聖誕烤春雞與熱紅酒，Sabrina說:：「聖誕節就是一個想和親友聚在一起、吃點好料、創造回憶的節日，吸睛的主菜是營造氣氛的不二法門。」

這場料理活動十分特別，從老師到學員全是大男人捲起袖子做菜，烤雞出爐時，成就感爆棚，學員們全拿著手機狂拍照，正當廚房氣氛熱鬧喧騰之際，畫風一轉，劉軒敲頌缽讓全場瞬間靜下來，桂冠窩廚房創辦人Sabrina說：「活動特意設計動與靜的情緒轉換，希望透過這些小巧思來體會生活中的律動，而且料理本來就不是一人活動、雙人甚至可以多人都可以一起動手，透過每次一起料理來找回生活韻味與幸福關係。」

體驗結束後，劉軒也分享全家最快樂的時光就是一起做飯，然後一起好好吃頓飯，劉軒說：「我做烘蛋、女兒做法式吐司、兒子打果汁，老婆在旁邊等著品嚐，這是我們全家最享受的時光，這回新學了烤雞，沒想到這麼簡單，可以再回家大展身手。」桂冠窩廚房創辦人Sabrina 提到創立桂冠窩廚房時就是想傳遞「好好吃頓飯」的重要性，料理是可以拉近人與人的距離，更相信廚房不應該侷限於女性，而是家庭成員共同參與，讓關係更緊密的場域。



【更多東森娛樂報導】

●啦啦隊女神紅到韓國！深U事業線超辣「台灣唯一受邀」

●快訊／孫生宣布分手！掰了交往2年女友 女方揭情變關鍵

●王子偷吃粿粿毀事業！阿緯突曬合照 真相曝光網力挺

