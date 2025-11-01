3度聲明打臉王子！范姜彥豐律師公開「訴訟內幕」：信心來自於證據

娛樂中心／台北報導

范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今范姜彥豐的律師也發聲了。

范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads指出，這幾個月努力協商，最終無法達成共識。范姜彥豐對外公開這一切之前，連帶家人與保母一同去看診都被誤會，為了自清、為了給自己與家人以及社會大眾一份交代，范姜彥豐在沒有經紀公司、孤軍奮戰的情況，鼓起勇氣錄影片，說出自己被戴綠帽的來龍去脈。

針對范姜彥豐的律師聲明，蔡鈞如也表示，是范姜彥豐為人父的心聲，也是看到王子明顯矛盾的發聲，「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」蔡鈞如同時提醒：「公眾人物的言行對公眾來說，易起示範作用，應謹言慎行，行為可受公評，也希望無論是Andy事件、閃兵事件還是此事件，都能讓享受鎂光燈的人記得自己肩負的社會責任。不要怕人設翻車，你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。」

