3度路上「找車撞」！最後真出事 女子酒後失態原因曝光
台南市區的民生路二段，11號深夜十點多，發生一起離奇車禍，一名女子兩度在路上亂跑，甚至主動衝撞路過車輛，沒想到第三次，真的遭擦撞倒地，警方獲報到場，原來這名28歲的侯姓女子，心情不佳，酒後才會跑到路上撒野。
深夜的台南市區街頭，一名身穿黑衣的女子突然出現在路邊，接著她跑到快車道上並蹲在地上。當一輛白車接近時，車輛急忙閃躲離開。然而，女子並未就此罷休，反而主動衝向路邊的另一輛車，撲到車上並裝死，嚇得對方駕駛立即下車查看。目擊民眾表示，這名女子衝上去撲到車上然後裝死，雙方似乎有些爭執，但那台車的駕駛不太想理會她。
爭執尚未結束，女子又有了新的舉動。當後方又有一輛黑車駛來時，她再次撲向車輛，這次卻被擦撞倒地。黑車駕駛也下車查看情況，這一幕驚動了附近店家。另一名目擊民眾CC表示，黑車的撞擊力較大，據警方說法，車輛後照鏡應該有毀損，他們才知道外面發生了這麼多事情，感到非常荒唐。
這起疑似在馬路上尋找車輛衝撞的離譜事件，發生在11日深夜十點多的台南市區民生路二段。經調查，這名28歲的侯姓女子稍早前在附近酒吧飲酒，疑似酒後失態，才會跑到馬路上做出危險行為。其他駕駛表示，突然有人衝出來確實會嚇到，因為看不到路況，突然有人衝出來感到非常驚訝。
據了解，侯姓女子之前就是附近店家的常客，但每次都抱怨自己心情鬱悶，原本大家不以為意，沒想到這次她竟然跑到路上騷擾路過車輛。這次事件不僅導致她自己被擦撞受傷，警方還將追究她的違規責任，提醒大家不能因心情不好而酒後在路上做出危險舉動，影響交通安全。
《TVBS新聞網》提醒您：
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕
◎未滿18歲者禁止飲酒
